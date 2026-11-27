Quando si parla di Lampedusa, spesso le prime parole che vengono in mente sono immigrazione, sbarchi, emergenze e difficoltà. È un’immagine che negli anni ha finito per accompagnare l’isola, quasi mettendo in secondo piano tutto il resto. Ma Lampedusa non è soltanto questo. È anche una comunità fatta di persone che si danno da fare, di famiglie che credono nei propri figli e di giovani che, nonostante le distanze e gli ostacoli, continuano a inseguire i propri sogni.

Tra le storie belle che meritano di essere raccontate c’è quella della ASD Hwarang Taekwondo Lampedusa, una realtà nata dalla passione della famiglia Cammarata e diventata, negli anni, un punto di riferimento per tanti bambini e ragazzi dell’isola.

A Lampedusa fare sport richiede qualcosa in più. Mancano strutture adeguate, non c’è un palazzetto dello sport e ogni gara fuori dall’isola significa organizzare viaggi, affrontare spese e chiedere alle famiglie sacrifici non indifferenti. Eppure, in via Andrea Anfossi, c’è una palestra in cui tutto questo sembra lasciare spazio alla voglia di provarci. Un luogo nato quando Matteo Cammarata aveva appena 16 anni e che oggi è molto più di uno spazio per allenarsi: è un posto dove si cresce insieme, si stringono amicizie e si impara a non arrendersi.

La storia sportiva di Matteo comincia a Bagheria nell’anno 2010, dove si forma sotto la guida dei maestri Francesco Lo Iacono, Manuel Lo Iacono e Danilo Lo Iacono. Nel 2013 prende parte ai primi campionati regionali per poi continuare con competizioni di livello italiano e internazionale, viaggiando anche all’estero, conquistando risultati straordinari e a soli 12 anni conquista già la cintura nera; in seguito, arriva a Lampedusa portando con sé l’esperienza maturata sul tatami. Nel suo ricco medagliere, a maggio 2023, viene aggiunta la prima medaglia d’argento internazionale nella categoria -68kg con una partecipazione al Top Tirana Open, Albania, e nel novembre 2025 conquista il bronzo ai Campionati Italiani Assoluti di Messina, nella categoria -74 kg cinture nere. Medaglie importanti, la prime di questo calibro nella categoria Senior cinture nere per Lampedusa. Nel marzo 2026 arriva anche la convocazione in nazionale, al Centro di Preparazione Olimpica di Roma.

Oggi, a 24 anni, Matteo è atleta e allenatore. Nel suo caso, da quando si è trasferito sull’isola, la difficoltà è diventata superiore vista la mancanza di uno sparring partner, di attrezzatura adatta e di un coach costantemente presente. È sempre riuscito a realizzare tutto da solo, contando sul fatto che le competizioni di minore importanza servissero da allenamento con atleti dello stesso livello. E inoltre il risultato più bello del suo percorso è anche quello che costruisce ogni giorno in palestra, accanto ai ragazzi. Trasmettere loro ciò che ha imparato, insegnare il valore dell’impegno e far capire che nascere su un’isola non significa avere sogni più piccoli. Perché non si tratta soltanto di preparare giovani atleti, ma di dare loro la possibilità di credere in sé stessi.

La squadra, fino alla fine del 2025 conosciuta come ASD Albatros Taekwondo Lampedusa, dopo aver conquistato risultati in tutta Italia e all’estero, all’inizio del 2026 si è riorganizzata diventando ASD Hwarang Taekwondo Lampedusa, realtà iscritta al Registro CONI e affiliata alla Federazione Italiana Taekwondo.

E i risultati, nel frattempo, si sono moltiplicati. Nel 2026, tra Campionati Interregionali e il Kim & Liù Sicilia, la squadra ha conquistato 31 medaglie: 7 ori, 10 argenti e 14 bronzi. Pochi mesi dopo, al Torneo Nazionale Kim & Liù di Roma, sono arrivati un oro e un bronzo. Ai Campionati Italiani Cinture Rosse di ottobre la società ha raggiunto il sesto posto nazionale generale nella categoria Senior, con un oro e un bronzo. A novembre, al Campionato Interregionale Sicilia di Patti, tutti e sette gli atleti in gara sono saliti sul podio: sei ori e un argento, un risultato che ha portato la squadra al quarto posto nella classifica generale. Tutto ciò all’interno di una struttura dove circa 100 atleti tesserati si allenano in uno spazio davvero ristretto, circa 60mq, e quindi divisi in molteplici gruppi con allenamenti davvero limitati.

Dietro ogni medaglia, però, ci sono tante ore di allenamento, viaggi, sacrifici e persone che credono in questo progetto. E ci sono soprattutto i bambini che entrano in palestra magari per curiosità e, giorno dopo giorno, trovano un gruppo, una passione e un motivo in più per mettersi alla prova.

Non tutti diventeranno campioni. Ma non è questo che conta davvero. Conta quello che lo sport lascia dentro: il rispetto, la disciplina, l’amicizia, la capacità di rialzarsi dopo una sconfitta e la soddisfazione di raggiungere un traguardo con le proprie forze.

Forse è proprio questo il valore più grande della Hwarang per Lampedusa. In un’isola spesso raccontata attraverso le sue emergenze, questa palestra ricorda che esiste anche un’altra realtà: quella di chi lavora in silenzio, ogni giorno, per dare ai più giovani qualcosa in cui credere.

Perché Lampedusa non è soltanto una terra di arrivi e partenze. È anche una terra di sogni che nascono, di ragazzi che crescono e di persone che scelgono di restare e costruire qualcosa di bello.

E se anche un solo bambino, entrando in quella palestra, scoprirà di poter arrivare più lontano di quanto immaginasse, allora tutto il lavoro, i sacrifici e i chilometri percorsi avranno già avuto un valore enorme.