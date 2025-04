E’ stata ferita mentre passeggiava a Piazza Marina da due giovani a bordo di uno scooter. L’ennesima violenta aggressione si è verificata nel centro storico di Palermo: una donna di circa 40 anni è stata colpita alla testa senza un’apparente motivazione. L’episodio è avvenuto in pieno giorno, in una delle aree più frequentate e turistiche della città.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, i due aggressori si sono avvicinati rapidamente in sella al mezzo a due ruote e, senza alcun apparente motivo, hanno lanciato con forza una pietra contro la vittima, ferendola alla testa. Subito dopo l’aggressione, i due si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce tra le vie adiacenti.

La donna, sotto shock e con una vistosa ferita alla testa, è stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118 che ha provveduto al trasporto della vittima al pronto soccorso del Policlinico, dove i medici hanno diagnosticato una lesione cranica giudicata guaribile in circa dieci giorni. Fortunatamente, nonostante il trauma, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire all’identità degli aggressori. Gli investigatori della polizia stanno passando al setaccio le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Altre aggressioni in centro a Palermo

Un gruppo di ragazzi ha bloccato picchiato e rapinato un uomo di 57 anni in via Libertà a Palermo. Alla vittima è stato rubato un orologio Rolex da 10 mila euro. L’aggressione è avvenuta all’altezza di via Messina. L’uomo ha cercato di difendersi ma è stato picchiato e poi dopo il furto accompagnato all’ospedale Villa Sofia dai sanitari del 118. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi all’altezza di via Messina. L’obiettivo è stato subito chiaro: il Rolex che aveva al polso. La vittima ha cercato di difenderlo, ma ha avuto la peggio.

C’è stata infatti una colluttazione, dopo la quale i rapinatori sono riusciti a strappargli l’orologio e a darsi alla fuga per le strade del centro città, facendo perdere le proprie tracce. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i militari che hanno richiesto l’arrivo del 118.

L’uomo ha infatti riportato ferite ed è stato necessario il trasporto a Villa Sofia. Ha poi lasciato l’ospedale volontariamente. Ai carabinieri ha fornito una descrizione degli aggressori, le indagini sono in corso per rintracciarli. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che si trovano lungo la via, dalle quali potrebbero emergere importanti dettagli per risalire ai rapinatori.

Turista accerchiato e rapinato

Un turista giapponese è stato rapinato a Palermo. E’ successo nel centro storico nella zona di Casa Professa. La vittima è stata accerchiata da cinque uomini che l’hanno minacciato e costretto a consegnare il cellulare, un orologio e i soldi.

Il turista stava tornando verso la struttura ricettiva quando è stato rapinato. Ha raccontato ai carabinieri di essere stato circondato da alcuni extracomunitari. Gli hanno detto di essere armati e dopo il colpo sono fuggiti tra i vicoletti. La zona è video sorvegliata e sono state acquisite le immagini per risalire agli autori.