“Apprendo con grande soddisfazione la notizia della nomina dell’architetto Francesco Finocchiaro, esponente del Direttivo Nazionale di Archeoclub D’Italia, a Consigliere d’Amministrazione della Fondazione “Federico II”. Francesco saprà contribuire in modo costante alla crescita culturale che comunque è già in atto in Sicilia ma io direi in tutto il Sud Italia”. Lo ha annunciato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia.

L’architetto Francesco Finocchiaro, esponente del Direttivo Nazionale di Archeoclub D’Italia, è stato nominato nel Consiglio d’Amministrazione della storica Fondazione “Federico II” attiva nel campo dell’importante promozione culturale della Sicilia nel Mondo. E’ una nomina molto prestigiosa che giunge al termine di un percorso costante e continuo, sempre al fianco del rilancio e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Le parole di Finocchiaro: “Onorato dalla nomina”

“Sono onorato di questa nomina. Credo che bisogna guardare in un ambito molto più ampio di quello localistico – ha affermato a caldo, l’architetto Francesco Finocchiaro, esponente del Direttivo Nazionale di Archeoclub D’Italia – quindi dobbiamo ragionare non solo in termini regionali ma in termini mediterranei seguendo quella è la logica di Federico II. Dobbiamo riprendere le ragioni dello stupor Mundi e dobbiamo operare per rivitalizzare, per rigenerare le opportunità culturali per questa terra. La Sicilia è un hub. La Sicilia è il baricentro di un sistema culturale molto più ampio. Nei secolo si sono stratificate eccellenze e risorse straordinarie ed io credo che la Federico II debba con tutta la sua macchina operativa, lavorare per rilanciare ulteriormente non solo la Sicilia ma l’ideale del Mediterraneo. Ringrazio il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno e la Direttrice della Fondazione, Patrizia Monterosso”.