Miracolosamente illeso l’autotrasportatore

Alba di paura nel Palermitano dove un Tir è finito addosso ad una casa che si trovava a bordo strada. Il mezzo pesante è uscito fuori strada ed è finito dritto sul muro di cinta che costeggia l’immobile. Si è sentito un enorme boato che ha letteralmente svegliato i residenti della zona. Immediati i soccorsi, fortunatamente non si sono registrati feriti. Solo lievi contusioni per l’autotrasportatore che davvero ha rischiato grosso.

Forse un colpo di sonno

L’incidente si è verificato alle prime luci dell’alba all’altezza del bivio per Lascari, nella zona delle Madonie. Il Tir, che trasportava alimenti per una catena di supermercati, ad un certo punto è uscito fuori alla carreggiata. Al vaglio le cause che hanno portato a questo “deragliamenti”. Si ipotizza che l’autotrasportatore abbia potuto avere un colpo di sonno, ma su questo ancora ci sono accertamenti in corso. Il mezzo pesante uscendo fuori strada è andato dritto contro un muro di cinta di un’abitazione. Immediato l’arrivo sul posto di vigili del fuoco e sanitari del 118.

L’incidente simile in viale Regione Siciliana

Diversi gli incidenti di questo tipo che si sono verificati in Sicilia. Tra questi il sinistro altrettanto pericoloso che si verificò lungo viale Regione Siciliana, dove un uomo è rimasto ferito nel violento schianto di un mezzo pesante finito fuori strada e che si è scontrato contro un muro. Un incidente, l’ennesimo, che si è verificato sulla circonvallazione palermitana. Un grosso camion finì fuori strada lungo la bretella dell’autostrada Palermo-Catania che collega la città a Villabate.

La ricostruzione del sinistro

Il grosso tir, che viaggiava verso il capoluogo, ha terminato la sua corsa contro il muro di cinta autostradale. Nessun altro mezzo risulta coinvolto. Il conducente è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, mentre una squadra dei vigili del fuoco è sul posto per spostare il tir che nel frattempo ha mandato il traffico in tilt. Al momento non si conoscono le condizioni dell’uomo ferito.

