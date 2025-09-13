L’associazione MusicaMente presenta il concerto conclusivo del progetto speciale “Scarlatti: Genio Palermitano”, vincitore dei progetti Speciali MiC 2025, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo. L’appuntamento è lunedì 15 settembre, alla chiesa di Sant’Antonio Abate (nota anche come Chiesa dell’Ecce Homo) di Palermo alle 18.30, con una conferenza di presentazione a cura del professore Basilio Timpanaro e poi alle19, con il concerto dell’ensemble Antonio Il Verso.
L’iniziativa, sviluppata tra maggio e settembre 2025, ha offerto un ricco calendario di incontri, seminari e concerti dedicati ad Alessandro Scarlatti, figura centrale del barocco italiano ed europeo, riscoprendone il profondo legame con Palermo e con le sue radici culturali.
Luogo: Chiesa di Sant’Antonio Abate a Palermo
Tipo evento: Concerto
Data Inizio: 15/09/2025
Data Fine: 15/09/2025
Ora: 18:00
Prezzo: 0.00
