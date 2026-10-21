E’ stato arrestato a bordo della nave da crociera “Costa Smeralda”. R.D. di 56 anni viaggiava come uno dei tanti passeggeri in vacanza ed invece deve scontare una condanna a quattro anni, due mesi e 13 giorni di carcere, oltre al pagamento di una multa di quasi un milione e 200 mila euro per i reati di concorso in ricettazione e riciclaggio.

La condanna emessa dal tribunale di Pesaro è diventata definitiva nel 2019. L’uomo è stato originario di Fano, aveva fatto perdere le tracce trasferendosi più di dieci anni fa a Marsiglia, in Francia.

Ha iniziato una nuova vita aprendo attività di ristorazione. Gli agenti della squadra giudiziaria della polizia di frontiera marittima di Palermo, guidati dal dirigente Manfredi Borsellino, hanno organizzato un servizio durante la navigazione che conduceva la nave al porto di Palermo. Hanno agganciato con la pilotina la nave da crociera, in piena collaborazione con gli addetti alla sicurezza della compagnia. Il latitante era in compagnia della moglie. Ora si trova al carcere Pagliarelli.