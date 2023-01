Dove saranno gli open days e come candidarsi

Dopo le selezioni di dicembre, Lauda Europe, compagnia aerea del gruppo Ryanair, torna ad assumere personale di bordo per le basi di Palma di Maiorca, Vienna o Zagabria.

Questa volta gli open days si terranno a Palermo giovedì 12 e venerdì 13 gennaio presso Ibis Styles Palermo President (Via Francesco Crispi 230), a Marsala sabato 14 e domenica 15 gennaio presso l’Hotel President (Via Nino Bixio, 1) e a Enna lunedì 16 e martedì 17 gennaio presso il Federico II Palace Hotel (Strada Vicinale Salerno).

I recruiting days della compagnia si svolgeranno in due sessioni giornaliere, rispettivamente alle ore 10 e alle ore 15. Ad accoglierli ci sarà come sempre anche l’Head of Inflight di Lauda Europe Ltd Maria Cristina Civiletti.

La selezione

Gli aspiranti candidati dovranno sostenere una preselezione in lingua inglese, per poi accedere ai colloqui individuali con i recruiters della compagnia aerea irlandese.

Coloro che volessero partecipare agli open days da remoto potranno farne richiesta inviando una mail all’indirizzo cabincrewcareers@laudaeurope.com e allegando il proprio curriculum vitae.

Perché lavorare in Lauda Europe

I candidati che passeranno la selezione potranno seguire un corso di formazione completamente gratuito (prevista una diaria giornaliera), durante il quale saranno spiegate tutte le opportunità di carriera e crescita lavorativa in Lauda Europe.

Lavorare a bordo degli aerei di Lauda Europe offrirà diversi benefit, voli scontati, bonus aziendali, così come l’opportunità di entrare a far parte di un team dinamico e interculturale e diverse opportunità di carriera.

Per maggiori dettagli visita la sezione “Careers” di Lauda Europe Ryanair.