Per Dario Carlino, vani i soccorsi del personale medico dello scalo

Stava per imbarcarsi sull’aereo per Torino per assistere alla seduta di laurea del figlio. Ma è stato colto da malore ed è morto all’aeroporto di Falcone e Borsellino sotto gli occhi della moglie e di altri viaggiatori.

L’uomo, si chiamava Dario Carlino ed era funzionario del ministero della Giustizia in servizio in un tribunale siciliano, aveva 55 anni. Si è improvvisamente accasciato nella sala di imbarco. Vani i soccorsi del personale medico dello scalo.

Il cordoglio della Camera Penale di Patti

Lascia un vuoto incolmabile nell’intera comunità di Santo Stefano di Camastra, dove risiedeva con la famiglia. Profonda commozione è stata esternata anche da numerosi avvocati del foro di Patti, il cancelliere prestava infatti la sua attività. La Camera Penale di Patti, presieduta dall’avvocato Eugenio Passalacqua, attraverso il segretario Antonella Marchese, ha annunciato: “La Camera Penale si associa al dolore dei familiari ed ha già avviato le iniziative opportune per manifestare vicinanza alla famiglia”.