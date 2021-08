I carabinieri di Partinico scoprono anche furbetti del reddito

I carabinieri della compagnia di Partinico, con i militari forestali del centro anticrimine natura, del nucleo ispettorato del lavoro e del nucleo operativo del gruppo tutela del lavoro di Palermo, hanno trovato un operaio in nero in un’azienda agricola che si occupa della coltivazione di canapa indica a basso contenuto di Thc.

Al titolare è stata elevata una sanzione di 3.600 euro. Un altro controllo è stata eseguito in un’altra azienda che coltiva sempre canapa, qui tutto era in regola.

Sono state controllare 4 attività di autolavaggio, contestando sanzioni per oltre 20000 euro visto che in tre di queste, sono stati trovati quattro dipendenti “in nero” di cui 2 percettori del reddito di cittadinanza; in un caso è scattata anche la “sospensione dell’attività”.

I furbetti del reddito di cittadinanza sono stati segnalati all’Inps per la revoca del beneficio. I

noltre, i militari hanno deferito denunciato per furto aggravato, un 68enne, pensionato. Nel corso di un sopralluogo in un magazzino di sua proprietà, adibito a deposito merci, in contrada “Bosco Falconeria”, i tecnici Enel intervenuti hanno riscontrato il collegamento abusivo alla rete elettrica.