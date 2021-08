interrogazioni del senatore Matteo Salvini e del deputato Nino Minardo

Dopo la seduta infuocata di ieri in Consiglio Comunale l’emergenza cimiteri sbarca in Parlamento.

Interrogazione parlamentare di Salvini e Minardo ai ministri Lamorgese e Speranza.

La vergogna delle salme senza sepoltura di Palermo, figuraccia nazionale per Orlando.

Minardo: situazione dei Rotoli vergognosa. Gelarda: Lega aveva sbloccato 15 milioni all’Ars con Marianna Caronia.

Ieri bagarre in Consiglio Comunale.

Saranno depositate oggi le interrogazioni del senatore Matteo Salvini e del deputato Nino Minardo (segretario della Lega in Sicilia) ai ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza sulla situazione del cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo, e che si aggiungono a quella già presentata a maggio dal senatore Stefano Candiani e ancora in attesa di risposta. Al momento ci sono quasi mille salme (920 bare per la precisione) che da mesi giacciono senza sepoltura. Una vergogna che si protrae da anni. Pochi giorni fa alcune bare sono scoppiate per il caldo torrido.

L’interrogazione parlamentare

Salvini scrive che “ormai da parecchi mesi si protrae una situazione ignobile con quasi mille salme con relative bare a deposito, in attesa di sepoltura: palese dimostrazione di incuria e cattiva gestione con risvolti di carattere etico, per il mancato rispetto dimostrato nei confronti dei defunti e delle famiglie in lutto”.

Emergenza sanitaria, la Lega chiede un commissario ad hoc

Il leader della Lega sottolinea che la situazione “ultimamente ha assunto anche carattere di emergenza sanitaria” e tra le altre cose chiede “se il ministro non ritenga necessario la nomina urgente di un commissario ad hoc” anche alla luce “dell’assoluta incapacità ed inerzia dell’Amministrazione comunale palermitana“.

Minardo: situazione dei Rotoli vergognosa

“La vergogna e lo scempio del cimitero dei Rotoli a Palermo devono finire – attacca Minardo -. Circa mille bare in attesa di sepoltura da mesi, alcune che rischiano letteralmente di scoppiare per i gas sprigionati dai corpi in decomposizione e le alte temperature esterne. Oggi vengono depositate in Senato e alla Camera due interrogazioni. La prima è del segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, la seconda è la mia. Chiediamo ai ministri dell’Interno, Luciana Lamorgese, e della Salute, Roberto Speranza, di fare cessare questa situazione indegna. Ringrazio Matteo Salvini per essersi esposto in prima persona nel voler risolvere un problema che è la palese dimostrazione di incuria e cattiva gestione dell’amministrazione comunale di Palermo. I nostri consiglieri comunali a Palazzo delle Aquile da mesi seguono la vicenda incalzando il sindaco. Ieri nel consiglio comunale straordinario da Leoluca Orlando ancora una volta sono arrivate risposte assolutamente insufficienti. Nelle interrogazioni che presentiamo viene sottolineato come la situazione ora abbia assunto pure carattere di emergenza sanitaria e chiediamo al governo nazionale di prendere in considerazione l’ipotesi della nomina urgente di un commissario alla luce dell’assoluta incapacità ed inerzia dell’Amministrazione comunale palermitana”.

Gelarda: Lega aveva sbloccato 15 milioni

“Sin dall’inizio la Lega è stata particolarmente sensibile al problema. Siamo stati i primi a presentare un esposto e siamo stati l’unico partito politico a manifestare davanti al cimitero con la Lega giovani. Matteo Salvini è stato l’unico leader nazionale ad intervenire e domani presenterà un’interrogazione parlamentare e a breve farà anche una visita al cimitero della vergogna. Quello che chiediamo adesso è il commissariamento, con un commissario nazionale o regionale, del cimitero dei Rotoli per la riduzione delle bare in giacenza”. Lo ha detto ieri Igor Gelarda, capogruppo della Lega al comune di Palermo nel corso del suo intervento sull’emergenza cimiteri nel capoluogo siciliano.

“Chiediamo anche un commissario per la progettazione del nuovo cimitero, unica vera soluzione di tutto. La Lega è stata l’unica a proporre soluzioni pratiche, facendo inserire con l’onorevole Marianna Caronia ben 15 milioni di euro nel fondo sviluppo coesione appostate ad hoc per il cimitero. Basta umiliazione dei città”, ha concluso Gelarda.

Il Comune: nessuna emergenza sanitaria

“In atto non esiste alcuna emergenza sanitaria al cimitero di Santa Maria dei Rotoli”. Lo ha detto ieri l’assessore comunale al Patrimonio, con delega ai cimiteri, Toni Sala, intervenendo alla riunione straordinaria del consiglio comunale di Palermo convocata dal presidente Totò Orlando per le 920 bare che sa mesi giacciono senza sepoltura nel camposanto più grande del capoluogo siciliano.

“Le bare che attualmente sono a terra – ha sottolineato sala – devono essere immediatamente sollevate, perché dopo questo caldo non possiamo escludere che arrivi qualche acquazzone e quindi la situazione potrebbe creare non pochi problemi”.

Ieri seduta infuocata in Consiglio Comunale

Riparazione del forno crematorio, gare per i campi d’inumazione e trasferimenti per tumulazioni al cimitero di San’Orsola: è questo il piano che il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha esposto nella seduta straordinaria di Consiglio Comunale, convocata per trovare soluzioni all’emergenza cimiteriale in atto al camposanto dei Rotoli. Un primo cittadino che ha condotto un lungo intervento, rappresentando più volte l’esigenza di approvare il piano triennale delle opere pubbliche.