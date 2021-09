Il Sadirs contro l'assessore Toto Cordaro

Niente pagamento di tutte le indennità di turnazione e pronta reperibilità del 2020 per i lavoratori regionali dell’antincendio. Come puntualmente denunciato dal Sadirs lo scorso agosto, ad oggi nulla è stato ancora erogato.

“Le chiacchiere stanno a zero” scrive il sindacato che respinge tutte le accuse ricevute e ricorda gli attacchi subiti dal governo regionale per aver denunciato i ritardi nei pagamenti, ritardi che sono oggi confermati dai fatti così come testimoniano gli atti.

Nella nota il Sadirs sconfessa le accuse ricevute e conferma che, ad oggi, al personale del Corpo forestale della Regione Siciliana non è stato pagato un centesimo di indennità del servizio di turnazione del 2020 e la pronta reperibilità.

Nella nota a firma del segretario generale Fulvio Pantano e del responsabile regionale di comparto, Carmelo Raineri, si evidenzia inoltre come “lo straordinario effettuato durante il servizio antincendio boschivo del 2020, al di là di chi accusava il Sadirs di scrivere falsità forse perché non aveva letto la lettera, ad oggi stranamente è stato pagato solo in 4 province e precisamente Siracusa, Trapani, Ragusa e Catania, con valuta 20 settembre. Al 27 settembre 2021, tutto il restante personale del Comando e delle altre 5 province non solo non ha nessuna notizia, ma rischia oltre alla beffa del ritardo di subire pure il danno economico, se sarà pagato con una valuta diversa del 20 settembre. Questa, fino a prova di smentita è la verità ed è supportati da atti, atti che sono stati allegati”.

Il Sadirs chiede al Ragioniere generale di sapere perché è successo tutto questo e di chi è la responsabilità di questi ritardi. Inoltre chiede un autorevole intervento finalizzato a scongiurare ulteriori ritardi e a provvedere ad organizzare al meglio l’ufficio ragioneria del Territorio e ambiente.