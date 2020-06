L'avviso ai cittadini

L’AMAP informa che, a causa dei lavori di manutenzione in fase di esecuzione, presso il serbatoio comunale “Sofia” di Carini, nella mattinata di mercoledì 01 luglio , si potranno verificare dei disservizi all’erogazione idrica, alle utenze ubicate nella seguente viabilità:

– C.so Italia (tratto compreso fra la Via Palermo e la Via G. Leopardi)

– Via Sant’Anna;

– Via Pascoli;

– Via G. Leopardi;

– altra viabilità secondaria limitrofa.

Il servizio di erogazione idrica alle utenze, tornerà regolare, nel corso delle ore pomeridiane e serali, della stessa giornata, secondo il turno di erogazione in vigore.

Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).