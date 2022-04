Per i lavori di raddoppio della ferrovia Palermo-Catania va in gara la tratta Dittaino-Enna. E a giorni anche il lotto Dittaino-Catenanuova, come fa sapere l’assessore alle infrastrutture Falcone.

La pubblicazione della gara

“La pubblicazione della gara d’appalto della Dittaino-Enna, nell’ambito del raddoppio della linea Palermo-Catania, è una tappa da tanto tempo rivendicata per lo sviluppo infrastrutturale della Sicilia. Da quando, cioè, nel febbraio 2018, il governo Musumeci fece inserire nel contratto di programma i primi 960 milioni di euro per l’opera. Di fatto, entro la prossima settimana si porranno le concrete basi per l’ammodernamento dell’intera tratta da Catania a Enna”. Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a proposito della pubblicazione da parte di Rfi della gara d’appalto per i lavori del lotto 4b Dittaino-Enna del raddoppio ferroviario Palermo-Catania.

Il primo segmento del raddoppio

Dopo l’adeguamento dei prezzi, l’opera ha raggiunto un valore di circa 719 milioni di euro. “A giorni – aggiunge Falcone . Rfi manderà in gara anche il lotto B5 Dittaino-Catenanuova che così, assieme alla Bicocca-Catenanuova già in costruzione e alla Dittaino-Enna in gara oggi, completerà il primo segmento del raddoppio Palermo-Catania. La Regione Siciliana, riacquisendo in questi anni credibilità e ricostruendo con pazienza e fermezza la sinergia con il gruppo Fs, ha fatto appieno la propria parte per mandare avanti un’opera da decenni attesa come una chimera, oggi più vicina.

Investimento per velocizzare i tempi di percorrenza

Terna ha avviato il procedimento autorizzativo presso la Regione Siciliana per la realizzazione di una stazione elettrica e di due elettrodotti a 150 kV nelle province di Enna e Catania. In questo modo sarà possibile intervenire sulla linea ferroviaria e velocizzarla nella tratta Catenanuova-Raddusa-Agira. Contestualmente, la società che gestisce la rete elettrica nazionale ha pubblicato l’elenco delle particelle relative alle aree interessate dall’opera: quattro Comuni nel catanese (Ramacca, Raddusa, Paternò, Castel di Iudica) e tre in provincia di Enna (Regalbuto, Agira e Assoro).

La tratta Catenanuova-Raddusa-Agira

La realizzazione delle nuove infrastrutture, per le quali Terna investirà oltre 20 milioni di euro, è legata alla richiesta di Rfi, reti ferroviarie italiane, di connettere alla rete di trasmissione nazionale la sottostazione elettrica di Regalbuto, al fine di migliorare la linea ferroviaria Palermo-Catania. Grazie all’intervento di Terna, infatti, sarà velocizzata la tratta “Catenanuova-Raddusa-Agira”. La nuova stazione elettrica sorgerà nell’area del Comune di Regalbuto e occuperà un’area di circa 8.000 metri quadrati. Da questo impianto partiranno due nuovi elettrodotti aerei a 150 kV: la linea “CP Assoro-SE Regalbuto” lunga 15 chilometri e la linea “SE Regalbuto-SE Sferro” lunga 22 chilometri.