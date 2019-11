Un servizio a costo zero per i Comuni

La Regione supporta i Comuni anche con il suo Ufficio progettazione per l’analisi dei costi delle opere pubbliche. Non è solo di tipo progettuale il supporto che la Regione offre da alcuni mesi agli enti locali dell’Isola.

L’Ufficio speciale guidato dall’ingegnere Leonardo Santoro, costituito a Palazzo Orleans dal presidente Musumeci, ha infatti realizzato anche un’analisi costi-benefici per l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico comprensivo “Francesco Minà Palumbo” di Castelbuono. Lo stesso tipo di studio era già stato effettuato per un’altra scuola di Altofonte.

“Una valutazione – si legge in una nota dell’Ufficio – che la nostra Struttura realizza a costo zero attraverso i suoi esperti e che serve a ottimizzare la spesa per qualsiasi opera pubblica, con risparmio di risorse che possono così essere utilizzate per nuovi interventi a beneficio della collettività”.

Secondo i calcoli effettuati dall’Ufficio speciale per la progettazione, il costo dei lavori per l’adeguamento sismico della scuola sarebbe superiore a quello della costruzione di un nuovo edificio e, in una seconda fase, della demolizione del vecchio. Il risparmio calcolato è di quasi 150 mila euro su una spesa complessiva superiore ai due milioni. L’elaborato – in cui si sottolinea anche la maggiore sicurezza di una nuova struttura rispetto ad una riadattata – è già stato trasmesso dagli uffici della Regione a quelli del Comune del Palermitano che, adesso, dovranno girare la proposta al ministero dell’Istruzione a cui spetta erogare il finanziamento.