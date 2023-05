I requisiti, le sedi di lavoro e come candidarsi

Adecco, società di selezione del personale che fa parte di “The Adecco Group”, è alla ricerca in tutta Italia di 30 Consulenti alla vendita per Wind Tre, da inserire con contratto di somministrazione con possibilità di proroga.

L’obiettivo è rafforzare il team di diversi store presenti sul territorio, con nuove figure che andranno a svolgere un ruolo strategico nello sviluppo della nuova strategia commerciale di Wind Tre e avranno l’opportunità di crescere professionalmente all’interno dell’azienda.

I requisiti e le sedi di lavoro

I candidati interessati all’offerta di lavoro dovranno possedere specifiche competenze e una pregressa esperienza nella vendita (tecniche di vendita, vendita al dettaglio, vendita di prodotti e servizi) e nella consulenza, in particolare in settori dinamici come Energy, Entertainment e altri servizi per le famiglie.

Dovranno inoltre possedere buone capacità relazionali, flessibilità e orientamento al cliente. Si richiede anche il possesso di Patente B1 in corso di validità e disponibilità a lavorare anche nei festivi.

I neoassunti saranno inseriti part-time nei punti vendita di proprietà dell’azienda a partire dal mese di giugno e fino al mese di ottobre (con possibilità di proroga), nelle province di Bologna, Modena, Torino, Verona, Venezia, Trieste, Bergamo, Brescia, Monza e Brianza, Lecco, Milano, Lucca e Roma.

Come candidarsi

Sarà possibile partecipare alle selezioni Wind Tre inviando la propria candidatura sul sito ufficiale Adecco e consultare l’annuncio di proprio interesse all’interno della sezione “Offerte di lavoro“, indicando la “Job reference” dell’annuncio.

Perché lavorare in Wind Tre

Wind Tre Retail è la società del Gruppo CK Hutchison Holdings Limited, che si occupa della gestione del canale retail di proprietà dell’operatore mobile WindTre, che attualmente è l’operatore mobile numero uno in Italia e tra i principali gestori nella connettività fissa.

L’azienda si pone l’obiettivo di facilitare le relazioni umane e di supportare i clienti nell’affrontare le sfide attuali grazie a personale preparato e qualificato.

Lavorare per Wind Tre significa entrare a far parte di un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante, con buone possibilità di crescita e sviluppo professionali e benefit aziendali (buoni pasto, assicurazione sanitaria ecc.).