Cento posti di lavoro nel nuovo resort di lusso a Monreale

Redazione di

06/07/2021

Apre alle pendici del comune di Monreale Al Balhara Resort & Spa Nuove opportunità di occupazione, a regime almeno 100 posti di lavoro Investimento di 10 milioni di euro Nuove opportunità di occupazione in Sicilia in una location che il mondo ci invidia. Almeno cento posti di lavoro a regime. Servizi di altissima qualità per soddisfare una clientela top: dai Paesi arabi alla Cina e alla Russia. E ancora: cura dei dettagli con un design tra innovazione tecnologica e tradizione mediterranea, organizzazione di itinerari esclusivi, una cucina che rispetta gli standard internazionali con certificazioni rilasciate da agenzie abilitate, valorizzazione dei prodotti “made in Italy”, partnership d’eccellenza con stakeholder nazionali e stranieri per offrire il massimo confort a turisti e clienti. Il resort alle pendici del comune di Monreale Sta per aprire i battenti “Al Balhara Resort & Spa”, il nuovo 5 stelle “incastonato” in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, alle pendici del comune di Monreale (Palermo) e immerso nel cuore dell’itinerario arabo-normanno, riconosciuto dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Il pre-opening il 16 luglio Dopo un lavoro di set up durante i mesi invernali, il pre-opening è fissato il 16 luglio con attività programmata fino al mese di ottobre: poi dalla prossima primavera apertura a regime dell’intero complesso. Cos’è Al Balhara Dall’antico villaggio-mercato arabo che diede il nome Al Balhara alla zona poi ribattezzata Monreale da re Guglielmo II normanno dopo la costruzione del tempio cristiano, Al Balhara hotel-resort è una struttura da 22 mila metri quadrati, di cui 11 mila coperti, 110 camere e suite ognuna delle quali sarà dotata di spa privata: attorno un rigoglioso giardino con oltre 200 ulivi e centinaia di palme. A investire nel “concept” del turismo d’elité in una posizione strategica in Sicilia, tra la splendida costa del capoluogo siciliano e i boschi di San Martino delle Scale in un connubio perfetto tra natura e cultura, è la “Montalbano group”, che sta completando il new look dell’ex Genoardo Park Hotel. Investire nel turismo, 100 posti di lavoro Dopo avere vinto la sfida della pandemia producendo dispositivi di protezione individuali ‘made in Sicily’ contro il Covid-19 nell’area industriale di Carini (Palermo), gli imprenditori Montalbano hanno deciso di investire in quello che rappresenta l’asset principale per l’Isola: il turismo. E lo stanno facendo con un piano da oltre 10 milioni di euro: riqualificazione della struttura totalmente trasformata realizzando un Resort con un target luxury, servizi esclusivi, management d’eccellenza, formazione continua per il personale e creazione a regime di almeno cento posti di lavoro. Il supporto tecnico è stato affidato alla Life Resorts, business unit di “White”, società di consulenza specializzata nel Travel & Retail. Nella struttura saranno organizzati eventi culturali, mostre e Festival: spazio ad artisti internazionali e locali.

