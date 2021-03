Prenotazioni dopo il restauro

Riapre Villa Igiea da maggio

La struttura inizia a raccogliere le prime prenotazioni in vista della’estate

I sindacati hanno siglato accordo per tutelare i lavoratori

Villa Igiea riapre a Palermo in vista della stagione turistica. L’annuncio della società che gestisce la struttura è arrivato nei giorni scorsi. La stuttura ricettiva palermitana ha firmato anche un accordo con i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per riavviare le attività impiegando i 52 lavoratori che altrimenti avrebbero perso il diritto a ogni ammortizzatore sociale.

Il piano prevede l’apertura per almeno sei mesi che avverrà da maggio e anche la tutela dei lavoratori stagionali ai quali sono stati prorogati i termini per il riconoscimento del diritto di precedenza. I segretari generali di Filcams, Fisascat e Uiltucs, Giuseppe Aiello, Mimma Calabrò, Marianna Flauto, spiegano che “la speranza è che finalmente la situazione possa iniziare a migliorare riportando in Sicilia non soltanto i flussi turistici interni ma anche quelli stranieri per dare finalmente ossigeno al settore del turismo. Con la campagna di vaccinazione, che in altri Paesi sta andando molto velocemente, auspichiamo che si possa arrivare presto anche a uno sblocco dei voli dall’estero per favorire la ripartenza di strutture ricettive come Villa Igiea, che si rivolgono proprio a una clientela di livello alto e proveniente dall’estero. In questo modo speriamo si possa sfruttare in pieno la stagione turistica per un ritorno progressivo alla normalità che possa garantire tutti i livelli occupazionali”.

La società Rocco Forte Hotel, dopo i lavori di restauro, ha messo in rete su Facebook un brevissimo spot in cui si vede la struttura sia dall’esterno che dall’interno. Piccolissimi frame che invitano ad un weekend romantico a Palermo nella struttura che si affaccia sul mare. La struttura alberghiera a cinque stelle è gestita dalla società Rocco Forte Hotels, che in Sicilia offre sistemazioni e pernottamenti lusso come anche il Verdura Resort di Sciacca.