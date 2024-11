“Giovani e lavoro: innovazione e lavoro per il futuro” è il tema dell’incontro che si svolgerà lunedì prossimo, alle 10, alla Sala Terrasi (2° piano) della Camera di Commercio Palermo Enna (2° piano – via E. Amari 11), a Palermo, organizzato da Unioncamere con il Servizio nuove imprese (Sni), in collaborazione con il Punto impresa digitale.

Opportunità di orientamento nel mondo del lavoro

E’ un’occasione per approfondire temi attuali e rilevanti legati al mondo del lavoro e dell’innovazione, con un focus speciale sulle competenze e gli strumenti utili per affrontare le sfide del futuro. L’incontro è rivolto ai giovani e a chiunque voglia esplorare le nuove opportunità professionali offerte da un mercato del lavoro in continua evoluzione e mira a fornire ai partecipanti gli strumenti per affrontare con successo il mercato del lavoro, valorizzando competenze digitali, soft skills e capacità di innovazione.

Personal branding come leva strategica

Durante l’incontro si approfondirà come il “personal branding” possa diventare una leva strategica per il successo, aiutando a valorizzare le proprie competenze e creare un’immagine professionale distintiva nel mercato del lavoro.

Sistema Informativo Excelsior e piattaforma SNI

Si parlerà inoltre del “Sistema Informativo Excelsior”, un progetto promosso da Unioncamere, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l’Unione Europea, che monitora le prospettive occupazionali e i fabbisogni di competenze delle imprese italiane. Un altro focus sarà sulla Piattaforma Nazionale SNI, dedicata a chi vuole avviare un’attività imprenditoriale attraverso consulenze personalizzate, accesso a bandi e finanziamenti per giovani imprenditori. Infine, verrà spiegato come il Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di Palermo Enna sia una risorsa strategica per la trasformazione digitale.

Opportunità concrete per i giovani

“L’incontro rappresenta un’opportunità concreta per i giovani di orientarsi nel mondo del lavoro, acquisire strumenti strategici per costruire il proprio futuro e scoprire come l’innovazione possa trasformare le sfide in opportunità. Come Camera di Commercio, crediamo fermamente nel valore dei giovani come motore di innovazione e sviluppo”, dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna.

Costruire una reputazione digitale da giovani

“Sarà un’occasione per mettere in evidenza quanto sia importante costruire fin da giovani una reputazione digitale solida e autentica – sottolinea Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna -. Saper comunicare la propria identità professionale online non è solo un’opportunità, ma una competenza strategica indispensabile in un mondo sempre più interconnesso”, conclude