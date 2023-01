I requisiti e come candidarsi

Leroy Merlin, il colosso francese del bricolage, è alla ricerca di nuove figure per i suoi store di Palermo (Forum) e di Catania (Etnapolis).

Tra i profili ricercati ci sono hostess, steward, consiglieri di vendita, ma anche architetti, interior designers e professionisti partner con esperienza, per il servizio ristrutturazione dei due punti vendita.

I requisiti

Per partecipare alle selezioni sarà necessario il possesso di un diploma di scuola media superiore o laurea, esperienza nel settore vendita, capacità relazionali e comunicative, orientamento al risultato, attitudine all’apprendimento, team building, buona conoscenza degli applicativi software più diffusi.

Per gli architetti sarà richiesta, inoltre, l’iscrizione all’Albo, almeno 2 anni di esperienza, possesso di Partita IVA, disponibilità full-time ed essere automuniti.

Perché lavorare in Leroy Merlin

Lavorare in Leroy Merlin significa entrare a far parte di una delle aziende leader del settore del fai da te e in particolare poter beneficiare di un contratto di assunzione a tempo determinato o indeterminato a seconda della specifica professionalità, godere di un’assicurazione in caso di infortunio, lavorare in un gruppo multinazionale in continua trasformazione, essere costantemente affiancato e supportato dai manager, seguire nel tempo percorsi formativi su misura.

Come candidarsi

Per candidarsi sarà necessario visitare il sito di Leroy Merlin, scegliere la posizione di proprio interesse per il punto vendita di Palermo o di Catania e inviare la domanda.