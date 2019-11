il 30 novembre

Sabato 30 novembre, dalle ore 9 alle 13, presso l’Associazione culturale “Quarto Tempo”, sita in via Bara all’Olivella n. 67 a Palermo, si svolgerà un Convegno di Studi a carattere multidisciplinare che si interesserà delle forme di dipendenza cosiddette comportamentali, altrimenti indicate come dipendenze “Senza sostanza”, ovvero quei comportamenti disfunzionali che riguardano l’utilizzo disfunzionale di oggetti, attività, relazioni, non coinvolgendo alcuna assunzione di droghe definite classiche, come eroina o alcool.

Gli argomenti approfonditi riguarderanno le relazioni virtuali fino alle sopraffazioni di potere legate al cyber bullismo, il gioco d’azzardo, lo shopping compulsivo e la dipendenza da cibo.

Saranno evidenziate continuità e differenze con le classiche dipendenze da sostanza e ampio spazio sarà dato alla discussione della legge 29 maggio 2017, n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Ampio spazio sarà dedicato, altresì, alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria del fenomeno, puntualizzando strategie di individuazione dei fattori di rischio di insorgenza del fenomeno, attraverso la collaborazione delle agenzie educative di scuola, famiglia e delle Istituzioni.

L’evento è organizzato dallo Studio Co.Me.Te (Consulenza, Mediazione e Terapia) della Dott.ssa Angela Ganci, con il patrocinio di alcuni partner: le Associazioni Onlus Contro tutte le violenze (Co.tu.le.vi.) e il Quadrifoglio Rosa di Palermo, il Giornale di cultura e società “The voice Karol Wojtyla”, l’Istituto Comprensivo Tommaso Aversa di Mistretta (Messina), l’Istituto professionale Ernesto Ascione di Palermo, la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Aleteia e la Parrocchia San Giuseppe Chiavelli di Palermo.

Relazioneranno Angela Ganci, psicologa psicoterapeuta, Antonino Leonardi, pedagogista e Silvano Bartolomei, avvocato e Responsabile dello Sportello antiviolenza Diana (Associazione Co.tu.le.vi.) di Palermo, Erika Maniscalco, psicologa e Concetta Maglio, psicologo psicoterapeuta, alla presenza di rappresentanti delegati dagli enti patrocinanti.

Nel corso dell’evento, inoltre, è previsto il Reading di “Pianeta Salute. Guida operativa per la promozione del benessere in individui, coppie e organizzazioni”, volume scritto dalla stessa Dott.ssa Angela Ganci sul tema della prevenzione del disagio e della promozione del benessere psicologico.

Il Reading sarà curato dall’attrice Giovanna Macaluso della Compagnia Teatrale “Show-Lab” diretta da Enzo Carnese. L’ingresso al Convegno è gratuito, previa prenotazione obbligatoria. Al termine dell’evento è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

Per prenotarsi è necessario contattare la Segreteria Organizzativa:

– 338/2684615 o 393/1145135 (Lunedi, Mercoledì e Venerdì dalle 15 alle 19) – 329/3488011 (Whatsapp) – info@psicologapsicoterapeutapalermo.com o angela.ganci@gmail.com.