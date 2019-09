Troina e Acireale reagiscono alle parole del presidente del Marsala riportate da un sito campano

Il presidente del Marsala calcio, Domenico Cottone, incendia la settimana che precede la sfida del club lilybeo contro la capolista Acireale con dichiarazioni che non sono andate giù alla società granata e nemmeno al Troina, che ieri si sono incontrate nel derby etneo, finito 4-2 per gli acesi.

Il direttore generale dei rossoblu del Troina, Walter Giuffrida, e quello dell’Acireale, Giuseppe Fasone, minacciano azioni legali contro Cottone, per le sue dichiarazioni dopo la sconfitta in casa del Savoia. Ma cosa ha detto Cottone, da scatenare la reazione dei due club? Il presidente del Marsala avrebbe commentato così il risultato di Acireale: “Si sapeva che questa partita sarebbe finita in questo modo, quando il proprietario di una squadra lo è anche dell’altra è chiaro che c’è qualcosa che non va. Non mi sorprende che sia terminata con tanti gol ed in questo modo. Mi dispiace che succedano cose del genere. Domenica prossima affronteremo proprio l’Acireale e daremo il massimo”.

Giuffrida, dirigente del Troina, ha commentato così: “Nella qualità di Direttore Generale dell’ASD Troina Calcio ed a tutela dell’onore e della reputazione di ciascuno dei magnifici ragazzi che oggi hanno giocato contro l’Acireale, rivolgo pubblicamente l’invito al sig Cottone Domenico, presidente del Marsala Calcio, a ritirare immediatamente le vergognose accuse rivolte ai calciatori e dirigenti della squadra che mi onoro di guidare insieme ai miei collaboratori, avverso le quali, in difetto di tempestiva e convincente ritrattazione, pubblica, saranno intraprese le opportune azioni legali”.

Il direttore generale dell’Acireale, Fasone, oltre alle conseguenze legali, riporta tutto sul piano calcistico, “Andremo a Marsala per vincere”: “Ho incontrato il signor Cottone ad Acireale l’anno scorso, distintosi subito per aver palesato un modo d’intendere il calcio che non riflette il mio, né quello della società che rappresento. Le affermazioni deliranti espresse in un’intervista odierna si mostrano coerenti con il suo stile e a tal riguardo siamo certi che da domani mattina ne dovrà rispondere nelle sedi opportune poiché procederemo per vie legali.

Non abbiamo la necessità di giustificare l’ennesima vittoria granata, per altro ottenuta con non pochi sforzi e merito esclusivamente del lavoro eccellente di tutta la squadra e dello staff. Converrà sicuramente con me il sign. Cottone, che noi – Societa sportive – abbiamo il grande compito di riportare i buoni valori ad uno sport, divenuto con gli anni, malsano: legalità, sana competizione e rispetto. Domenica andremo a Marsala alla ricerca della sesta vittoria consecutiva, il resto non conta nulla”.