Terza vittoria consecutiva per il Palermo nel campionato dilettanti. I rosa vincono per la seconda volta in trasferta battendo il Roccella 2 a 0 sul campo di Locri.

In rete Doda e Ambro con il palermo che vola a punteggio pieno e in testa alla classifica alla terza di campionato. La partita a tratti è risultata noiosa ma i rosanero, anche se non belli, sono stati efficaci così come annunciato e quasi promesso dal mister in settimana.

I rosanero non sono, però, i soli a punteggio pieno. In testa alla classifica sono affiancati da un’altra siciliana, l’Acireale, che nelle prima tre partita ha realizzato analoghe performance