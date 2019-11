Il post di Tony Siino sul blog palermitano

Michele Cannella, Leandro Spilla, Gabriele Scalia, Luisa La Colla, Giuseppe Verrigno sono alcuni dei nomi degli organizzatori della manifestazione delle Sardine di Palermo. Non nomi a caso ma veri e propri “pesci rossi”, provenienti da ambienti politici di sinistra, candidati con liste di sinistra e rappresentanti di associazioni che fanno riferimento a schieramento di sinistra. A fare la lista delle “sardine rosse” è il blog palermitano Rosalio.

Nel post di Tony Siino, blogger, influencer e social media manager della Regione Siciliana, è stata stilata una lista di nomi e personalità politiche legate al mondo di sinistra che sarebbero stati tra gli organizzatori della manifestazione del 22 novembre scorso.

Tra questi spuntano i nomi di Michele Cannella e Leandro Spilla che vantano una carriera iniziata tra i Giovani Democratici. Attualmente Cannella è consigliere della sesta circoscrizione ed è stato eletto tra i Democratici e Popolari. Rosalio, riferendosi a Spilla, cita il quotidiano La Repubblica secondo cui sarebbe il leader delle sardine che si sono riunite venerdì scorso a Palermo.

Ma la lista continua con altre sardine provenienti da UniAttiva, associazione universitaria secondo Siino “vicina ad Antonio Rubino (e prima al deputato del Pd ed ex assessore regionale Antonello Cracolici), storico dirigente del Partito Democratico”. “Mi riferisco – si legge sul post – a Gabriele Scalia, Chiara Puccio, Ruggero D’Amico, Gabriele Fecarotta”. Per completare la lista delle sardine rosse il post menziona la neorenziana Luisa La Colla, ex consigliere comunale del Partito Democratico e candidata con Democratici e Popolarie Giuseppe Verrigno, candidato alla quinta circoscrizione nel 2017 con Palermo 2022 a sostegno di Orlando e vicino al consigliere comunale orlandiano Francesco Bertolino.