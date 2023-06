Il centro italiano di studi amministrativi “Ignazio Scotto” ha organizzato per domani, 30 giugno, un convegno dal titolo “Le società in house providing – Le criticità del testo unico dal 2016 ad oggi”. L’incontro di svolgerà a partire dalle 9.30 a villa Zito, a Palermo.

Cos’è una “House providing”

Le società in house sono strutture particolari nel sistema economico italiano: da una parte sono SpA o comunque società che stanno sul mercato, dall’altra hanno come socio un ente pubblico e in base a giurisprudenza consolidata il manager non ha l’autonomia del manager privato perchè deve perseguire l’obiettivo del pubblico interesse e del pubblico servizio da rendere non il profitto in senso stretto. Dunque, questo crea una sorta di conflitto d’interesse, facile da intuire ma molto difficile da superare. Il manager della società in house che persegue fini pubblici in che ambiti e con che limiti può commettere danno erariale?

Le società in “House providing”

Fra le società di questo tipo, ci sono anche quelle speciali, che si occupano di specifici servizi come Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), che appartiene al Gruppo Ferrovie (che opera nei settori speciali e tecnicamente non è una società in house) che fra l’altro avrà un ruolo rilevante nella realizzazione ad esempio del Ponte sullo Stretto. Essa sarà una delle componenti di quella che, in seguito, diventerà la società “in house” di gestione del Ponte sullo Stretto. Ci sono poi le società di fatto miste ma a controllo pubblico come la Gesap, che non è una società in house che conta non un solo socio pubblico ma diversi soci pubblici.

Il dibattito

Inoltre il dibattito arriva alla viglia del 1 luglio, quando entrerà in attuazione il nuovo codice degli appalti che di fatto avrà effetto anche su queste società.

Gli interventi

Il convegno sarà aperto dall’avvocato Giulia Seminara, insieme all’avvocato Raffaele Bonsignore (presidente della Fondazione Sicilia), l’avvocato Massimiliano Mangano (presidente Cisa Sicilia), il presidente dell’ordine degli avvocati in Sicilia, Dario Greco, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo. Ci saranno gli interventi dell’ex presidente dell’Amat, l’avvocato Michele Cimino, che porterà una esperienza chiara di società in house nel settore dei servizi anche come legale, l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, il ragioniere generale della Regione Ignazio Tozzo, il presidente della sezione giurisdizionale per la Sicilia della Corte dei Conti Pino Zingale, il presidente di Rfi Dario Lo Bosco, l’amministratore delegato di Gesap Vito Riggio, il professore Bernardo Giorgio Mattarella, direttore del corso di laurea in Giurisprudenza e ordinario di diritto amministrativo presso la LUISS. Conclusione dei lavori affidata a l’avvocato Massimiliano Mangano. Modera il convegno Manlio Viola, direttore di blogsicilia.it.