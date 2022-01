Lite a Casa Minutella tra maggioranza e opposizione

“Ho sentito delle supercazzole imbarazzanti.. ” Alla fine anche un uomo serafico come Massimo Minutella è sbottato. Nell’ultima puntata di Casa Minutella, dedicata a Palermo ed ai suoi problemi, il fuori programma è il j’accuse lanciato dal conduttore all’intera classe politica cittadina. Dopo aver passato in rassegna i mille problemi irrisolti della città, dal dibattito non emergeva uno straccio di programma per il futuro. “Parlate in terza persona – ha sottolineato Minutella – come se non foste voi al consiglio comunale. Credo che ci troviamo di fronte al peggior consiglio cittadino di sempre”.

Supercazzole e liti in diretta

Alla vigilia delle elezioni, il clima in studio è stato teso sin dall’inizio. Non sono mancate le accuse reciproche tra maggioranza ed opposizione. L’assessore Giusto Catania accusava il consigliere Fabrizio Ferrandelli di raccontare frottole. Immediata la replica del consigliere che tagliava corto, replicando al componente della giunta con un “sono stanco di ascoltare le tue minchiate sulla mobilità a Palermo”. “Sei il solito volgare”, ha chiuso en tranchant Catania.

Alla puntata di Casa Minutella, dedicata al futuro di Palermo, hanno preso parte anche il vice presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo, il consigliere comunale Rosario Arcoleo e il giornalista Massimo Pullara. In collegamento dal Quartiere “Medaglie d’Oro” è intervenuto il presidente della IV Circoscrizione, Silvio Moncada.

