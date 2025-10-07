"Puntiamo su un modello cooperativo aperto, solidale e sostenibile"

Legacoop Sicilia guarda al futuro con numeri solidi e una nuova squadra. La Direzione regionale ha approvato questa mattina il bilancio di esercizio 2024 e il bilancio di previsione 2025: oltre 1.200 cooperative, più di 70 mila soci in tutta l’isola e un fatturato complessivo che supera i due miliardi di euro.

Un risultato che conferma la tenuta del movimento cooperativo siciliano, sempre più orientato verso sostenibilità, innovazione sociale e inclusione. Il presidente Filippo Parrino, in carica dal 2019, continuerà a guidare l’organizzazione con il supporto del nuovo vicepresidente vicario, Masino Lombardo.

“Il rinnovo della presidenza e l’ingresso di nuovi membri nella nostra giunta segna un’importante fase di evoluzione per Legacoop Sicilia – ha dichiarato il presidente Filippo Parrino – Siamo pronti ad affrontare le sfide del futuro con determinazione, puntando su innovazione, inclusione sociale e crescita economica. I dati positivi dei bilanci approvati sono il frutto del lavoro collettivo di tutte le cooperative siciliane, che continuano a rappresentare un pilastro fondamentale per il nostro territorio”.

Un nuovo assetto per la crescita del sistema cooperativo

Masino Lombardo, 43 anni, è regional manager di CoopCulture, cooperativa leader nel settore culturale. Laureato in Marketing con un dottorato in Sociologia, è anche membro della giunta della Camera di Commercio di Palermo ed Enna. La sua nomina rappresenta un rafforzamento delle competenze strategiche in valorizzazione culturale e sviluppo territoriale.

“Ringrazio i cooperatori per la fiducia, e prometto di riuscire a ripagare con l’impegno – ha sottolineato Masino Lombardo – Viviamo un tempo di trasformazioni profonde, ed è il momento di contribuire con le proprie competenze e passioni, attraverso un modello cooperativo sempre più aperto, solidale e sostenibile, a rigenerare le nostre comunità”.

Nel board di presidenza entrano anche Valentina Biunda, presidente della cooperativa Food Valley Belice di Castelvetrano, e Teresa Saitta, presidente della cooperativa Narciso di Catania. Le due nuove componenti porteranno un contributo significativo in ambiti chiave come innovazione sociale, agroalimentare e cultura.

Con questa nuova squadra, Legacoop Sicilia punta a consolidare la propria presenza nel tessuto economico dell’isola, scommettendo su un modello cooperativo, che evolve e cresce con le comunità.