E’ ricoverato in terapia intensiva all’Ismett, l’uomo di 45 anni, che ha contratto la polmonite a causa del batterio della legionella. Le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata. Viste le condizioni gravi è stato necessario ricorrere all’uso della ecmo.

Il secondo paziente arrivato al pronto soccorso di Villa Sofia sempre per una infiammazione provocata dalla legionella è stato dimesso.

La scorsa estate sono stati una decina i pazienti che si sono ammalati a causa della legionella di questi per cinque è stato necessario il ricovero e il trattamento con l’ecmo.

L’Asp di Palermo comunica che sono in corso le usuali indagini epidemiologiche sui casi di legionellosi segnalati dalle strutture ospedaliere, con l’obiettivo di ricostruire le esposizioni dei soggetti interessati e valutare l’eventuale presenza di fattori di rischio comuni. Le indagini mirano inoltre a identificare, ove possibile, la fonte di esposizione.

Sulla base delle prime risultanze disponibili, non emergono al momento elementi per attribuire i casi esaminati alle strutture coinvolte nelle recenti verifiche. Gli accertamenti proseguono per acquisire e valutare in modo completo i dati clinici, epidemiologici, microbiologici e ambientali disponibili.

Nel 2026 sono complessivamente 53 i casi, finora, segnalati a Palermo e provincia e caricati nell’apposito portale nazionale (Premal + 24) così distribuiti: 5 a gennaio, 3 febbraio, 4 aprile, 7 maggio, 2 giugno, 7 luglio, 10 agosto, 10 settembre e 5 ad ottobre. Lo scorso anno i casi di legionellosi segnalati – sempre a Palermo e provincia – erano stati complessivamente 64.