Tutto pronto per serie originale italiana I Leoni di Sicilia, diretta da Paolo Genovese e tratta dall’omonimo bestseller firmato da Stefania Auci, che sarà trasmesso in Italia da Disney +. Rilasciato, ieri, anche un nuovo trailer, accompagnato dalle note di Durare, il nuovo singolo di Laura Pausini.

La serie

La nuova serie originale italiana Disney+ sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. “Conoscevo il libro di Stefania Auci – racconta Pausini – e trovo sia meraviglioso il lavoro fatto da Paolo Genovese, gli sceneggiatori, gli attori e tutta la produzione, per trasformarla in una saga così avvincente. Sono veramente felice che la serie sia accompagnata dal mio brano, Durare. Credo ci sia un forte legame col significato del testo, la storia di questa famiglia è fatta di legami, relazioni intense, che resistono al passare del tempo e si fortificano. Racconta di passione e di testardaggine, coppie che credono nella possibilità di inventare un proprio destino, un futuro, una vita, avverando così i loro sogni. Una vita pensata ed una da pensare insieme, una da inventare, una da impazzire e una da durare”.

A dare volto e voce ai personaggi un cast che comprende Michele Riondino (Vincenzo Florio), Miriam Leone (Giulia Portalupi), Donatella Finocchiaro (Giuseppina), Vinicio Marchioni (Paolo Florio), Eduardo Scarpetta (Ignazio Florio, figlio di Vincenzo), Paolo Briguglia, Ester Pantano e Adele Cammarata. Dal regista Paolo Genovese, che ne è anche produttore creativo, la serie è prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica e da Raffaella Leone e Marco Belardi per Lotus Production, una società Leone Film Group.

Le parole della Pausini

Il nuovo singolo della Pausini è uscito il 15 settembre e sarà la end credit song di tutti gli otto episodi della serie. L’artista è reduce dalla vittoria di un Golden Globe, una nomination agli Oscar e in attesa di ricevere il prestigioso riconoscimento di Persona dell’Anno 2023 dalla Latin Recording Academy, nell’anno del suo trentennale di carriera, alle porte di un nuovo album di inediti e del suo decimo tour mondiale. La serie debutterà il 25 ottobre in esclusiva su Disney+ in Italia con i primi quattro episodi, mentre i restanti quattro saranno disponibili a partire dal 1° novembre.

