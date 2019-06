Le previsioni in Sicilia

L’estate sembra proprio essere arrivata in Sicilia dove anche per domani si conferma una giornata all’insegna del sole e del caldo in Sicilia.

Qualche addensamento nuvoloso più sostanzioso si potrà registrare nelle ore centrali del giorno sui rilievi con qualche sporadico e breve rovescio.

Temperature in aumento con punte prossime ai 30°C nelle zone interne. Sui 24-25°C sulle coste. Venti in prevalenza deboli a regime di brezza. Mari quasi calmi