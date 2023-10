A deciderlo un'ordinanza dell'Ufficio Mobilità

Il quartiere Oreto-Stazione riavrà a pieno regime il proprio autobus di riferimento. Secondo quanto previsto dall’ordinanza 1366 del 18 ottobre 2023, sottoscritta dai dirigenti del Comune di Palermo Roberto Biondo ed Alessandro Carollo, è stato ripristinato il percorso della linea 246. Bus dell’azienda di trasporto Amat che interconnette l’area della Stazione Centrale con quella dell’ospedale Civico. Un importante collegamento di trasporto pubblico che unisce due importanti punti di riferimento della città ma che, in passato, ha subito variazioni di percorso a causa di lavori eseguite all’interno del percorso e a causa delle limitazioni attualmente in vigore nell’area del ponte Oreto.

Il nuovo percorso della linea 246

Un’operazione effettuata, secondo riportano gli uffici, al fine di garantire “il miglioramento dell’offerta di trasporto pubblico urbano”. Manovra figlia di un sopralluogo effettuato il 31 luglio dai tecnici dell’Ufficio Mobilità e da quelli di Amat, insieme al Dipartimento della Motorizzazione della Regione Siciliana, che ha dato parere favorevole quattro giorni dopo. Due settimane dopo è arrivato anche quello dell’Ufficio Mobilità. Così è stato stabilito il nuovo percorso della linea 246, che viene così ridisegnato: Piazzale Michele Leotta – CAPOLINEA; via Tricomi, via Parlavecchio, via Sebastiano La Franca, via Bergamo, via Oreto, piazza Giulio Cesare – FINE TRATTA; piazza Giulio Cesare, corso Tukory, via Marino Salomone, via Carlo Pisacane, via Marinuzzi, via Sebastiano La Franca, via Del Vespro, via Parlavecchio, via Tricomi.

A proposito del cambio di percorso della linea 246, l’ordinanza predispone inoltre alcune operazioni da eseguire nell’area di piazzale Michele Leotta. “Lo stallo di sosta dedicato al capolinea presso l’ospedale Civico deve essere individuato in modo definitivo e segnalato con apposita tabella. L’area va resa agibile con l’eliminazione di erbacce immondiziai e quant’altro“. Inoltre, lungo il percorso, “gli attraversamento pedonali in prossimità delle fermate dovranno tenere conto dell’eventuale veicoli in manovra. Pertano, le strisce pedonali vanno segnalate prima della fermata stessa o comunque ad una distanza tale da consentire la visibilità del pedonale durante l’attraverso della strada. Inoltre, tutti gli spazi di manovra devono tener conto della presenza di alberi bassi. In questo caso, laddove non è possibile intervenire con una potatura che non danneggi la pianta, è opportuno spostare l’area di manovra affinchè questa si svolta sempre in piena sicurezza”.