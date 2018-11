“Registro con piacere il fermento dei moderati tutti, per costruire un progetto comune in Sicilia in vista delle Europee. L’Udc di Cesa nell’isola, non farà mancare il suo leale sostegno per strutturare la lista dei Popolari. Così Vincenzo Figuccia coordinatore Provinciale e deputato Udc all’Ars sulla notizia, anticipata da BlogSicilia, di una volontà di riunificare il centrodestra partendo da una lista unica alle Europee ma senza i sovranisti. Una idea che vede all’orizzonte, perfino una ‘pace armata’ fra Figuccia e Miccichè.

Ma la notizia rilevante è soprattutto la presenza in questa fase di Diventerà Bellissima, il Movimento di Nello Musumeci più volte dato vicino alla Lega sia per rapporti personali che istituzionali dello stesso Presidente. “L’attivismo politico che si registra in questi giorni nel centrodestra siciliano è il termometro dell’entusiasmo che il governo Musumeci sta creando in Sicilia” dice Giuseppe Catania, uno dei fondatori i Diventerà Bellissima e di recente designato coordinatore della Sicilia occidentale.

“Abbiamo molto discusso nell’ultima direzione regionale del movimento sulle prospettive politiche e sul rilancio politico elettorale del centrodestra- aggiunge Catania- Se è vero com’è vero che la Sicilia è laboratorio di strategia politica, qui registriamo con orgoglio il ruolo strategico di leadership del Presidente Musumeci che tutti gli alleati gli riconoscono, anche oltre i confini siciliani e che altrove manca. Il confronto è aperto e tanti i motivi di riflessione. Vedremo, l’unica certezza è la centralità di Diventerà Bellissima e del Presidente Musumeci.”

Ma segnali vengono anche dai coordinatori locali di Forza Italia a iniziare da Michele Mancuso coordinatore azzurro a Caltanissetta per il quale “Da Parlamentare, da persona impegnata in politica ma soprattutto da cittadino sono fiero e fiducioso nel vedere il Presidente della Regione Musumeci e il presidente dall’Ars Miccichè assieme attorno alla stessa idea di rilancio della Sicilia. A chi rivendica volti nuovi dico: se saranno o saremo bravi si vedrà, intanto ringraziamo il cielo che ci sono quelli non nuovi. Forza Italia ed i moderati tutti di oggi hanno bisogno di speranza. La gente ha bisogno di sperare! Siamo alle porte di una finanziaria regionale che deve insistere sul vero cambio di rotta e lo può fare mettendo al centro i temi urgenti della Sicilia: rilancio dell’economia attraverso il massimo sfruttamento dei fondi europei disponibili e ripristino del diritto ai servizi alla persona. Viabilità, accoglienza, sviluppo sono i temi del futuro. Vietato rinviare”.