Scelto tra 115 progetti digitali presentati dalle scuole di tutta Italia

La classe III D dell’Ics Michelangelo Buonarroti di Palermo, ha vinto il Premio per la commemorazione delle vittime al concorso nazionale sulla Giornata della Memoria presentando il progetto multimediale “L’Orrore della Shoah”.

L’iniziativa della casa editrice internazionale Twinkl ha proposto per il secondo anno consecutivo un concorso digitale nel rispetto delle norme anti-Covid e della distanza sociale in occasione del Giorno della Memoria, 27 gennaio 2022.

Il progetto chiamato Yellow Butterfly, che ha preso il nome dalla poesia “La Farfalla” di Pavel Friedman, si è concluso il 16 febbraio scorso con la partecipazione di 115 istituti di tutta Italia. Lo scopo dell’iniziativa è quello di incoraggiare bambini e ragazzi a riflettere sul passato, ricordare la Shoah e imparare a riconoscere e combattere la discriminazione e l’ingiustizia.

Impegnati oltre 3000 bimbi di tutta Italia per ricordare le vittime dell’Olocausto

Il Covid non ha di certo impedito alle scuole di ricordare le vittime dell’Olocausto, sono oltre 3000 i bambini coinvolti al concorso, provenienti da scuole di tutta Italia. La commissione valutatrice ha apprezzato l’altissimo livello dei prodotti presentati per i ricchi contenuti, le tematiche affrontate e le competenze informatiche applicate.

La scuola palermitana ha vinto account Twinkl premium

La scuola di Palermo ha vinto un account Twinkl premium per accedere a migliaia di risorse didattiche digitali da utilizzare in classe.

La casa editrice ha offerto a bambini e ragazzi una valida opportunità di riflessione e di espressione. Le classi sono invitate a partecipare inviando lavori singoli o di gruppo in forma di video, foto o audio, incoraggiando l’utilizzo di piattaforme digitali innovative e all’avanguardia.

Seaton “Speriamo di rendere questo progetto internazionale per il 2023”

Jonathan Seaton, Ceo e cofondatore di Twinkl, ha dichiarato: “Siamo rimasti colpiti da tutti i progetti multimediali inviati finora e abbiamo ricevuto un feedback fantastico dalle scuole, molte insegnanti si sono messe in contatto con noi per comunicarci quanto “Yellow Butterfly” fosse stato un progetto significativo e importante per la loro classi. Di conseguenza, speriamo di rendere questo progetto internazionale il prossimo anno”.