L’aggressione generata da discussioni per futili motivi

Salta l’affare e finisce in una lite a colpi di bastone. Teatro della violenta discussione la centralissima via Roma a Terrasini, nel Palermitano, dove un 37enne finisce all’ospedale con qualche contusione alla testa. Uno scontro che è stato frutto di una banale discussione che è letteralmente degenerata.

Poteva finire peggio

Poteva sicuramente finire in tragedia ma fortunatamente così non è andata. Perché l’aggressore ha rischiato di ferire gravemente la persona con cui aveva avuto la discussione. Tutto nato per una compravendita finita però male. Nel senso che l’affare sarebbe saltato e questo ha fatto andare su tutte le furie un 23enne. Da qui la sua reazione violenta scaturita con le bastonate.

L’appuntamento

I due si sarebbero dati appuntamento in via Roma lo scorso 4 aprile, anche se la notizia è filtrata solo oggi. Parliamo di una delle strade principali della cittadina marinara. Pare che stessero concludendo per un affare, una compravendita le cui trattative era già partite da tempo. L’appuntamento avrebbe dovuto chiudere i termini. Ed invece così non è andata. Una parola tira l’altra, prima sono partiti gli insulti. Da lì la discussione è degenerata sino a che il 23enne non ha avuto una reazione spropositata. Ha infatti impugnato un bastone e ha cominciato a colpire il 37enne alla testa, dando inizio alla lite. Al punto da farlo finire in ospedale.

I soccorsi

Ad intervenire un’ambulanza ed alcune pattuglie dei carabinieri. I sanitari del 118 hanno caricato l’uomo preso a bastonate. Dopo un iniziale spavento si si è resi conto che comunque aveva riportato solo delle ferite lievi. Infatti è stato ricoverato all’ospedale di Partinico in codice verde e se l’è cavata con qualche giorno di prognosi. La indagini proseguono per ricostruire con più chiarezza quanto successo. Considerando le lievi lesioni nei confronti del giovane si potrà procedere solo in caso di querela da parte della vittima.

Like this: Like Loading...