Salvo Toscano è il nuovo direttore responsabile di Live Sicilia. L’annuncio ufficiale in gerenza arriva nel giorno in cui il quotidiano lancia il restyling del suo sito che lo porta ad una nuova versione minimalista in linea con le nuove tendenze dei grandi giornali italiani e siciliani.

Giornalista che ha esordito nel lontano 1996 al Giornale di Sicilia, Toscano è laureato in giurisprudenza. Oltre che giornalista Toscano ha pubblicato alcuni libri la maggior parte dei quali sono romanzi che lo collocano nella scuola noir palermitana (almeno così dice la sua biografia sull’enciclopedia aperta del web Wikipedia).

Le sue collaborazioni non si fermano all’area palermitana e siciliana in genere. E’ anche collaboratore del Corriere della Sera e de Il Foglio.

davanti a lui si presenta, adesso, la sfida del cambiamento che ogni giornale on line deve affrontare ogni giorno e soprattutto in periodi di grandi modifiche del tessuto economico e sociale come quello che sta attraversando il paese e ancora di più la Sicilia.

A Toscano sono giunte le congratulazioni del Presidente della Regione Nello Musumeci espresse con un post su Facebook che recita “Congratulazioni a Salvo Toscano, nuovo direttore di Live Sicilia. A lui, e a tutta la redazione, gli auguri di buon lavoro, anche a nome del governo regionale”.

Numerosi gli attestati di stima che sono apparsi in queste ore su Facebook da parte sia istituzionale che da colleghi e semplici lettori.

Nel suo editoriale d’esordio da direttore Toscano, nel sottolineare anche proprio il restyling del giornale, ha voluto ringraziare il suo predecessore “Anche a questo lavoro di restyling si è dedicato a lungo Accursio Sabella, che lascia dopo due anni e mezzo la direzione del giornale ma rimane una colonna portante di Livesicilia. Lo ringraziamo tutti per il grande e appassionato impegno con cui ha svolto il suo ruolo”.

E anche il direttore e la redazione di BlogSicilia si aggiungono al coro di auguri al nuovo direttore di Live Sicilia