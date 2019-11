LA NOTIZIA SUL SOLE 24 ORE

Livesicilia.it è in vendita, almeno in parte. E’ stato pubblicato sul Sole 24 ore l’invito per l’acquisto del 50% delle quote di partecipazione della Livesicilia srl, la società che edita l’omonimo giornale on line siciliano.

La quota del 50% che è messa in vendita dal commissario liquidatore appartiene alla Web Advertising Network Srl posseduta alla pari dal gruppo Damir e dal gruppo Alessi.

La notizia, che ha circolato tra gli addetti ai lavori prima di approdare sulle pagine dei giornali on line siciliani, è stata riportata qualche giorno fa dal quotidiano Ragusa Oggi e oggi viene rilanciata con l’aggiunta di alcuni dettagli dal Quotidiano di Sicilia sia in edizione cartacea che su Qds.it

Pare che si sia arrivata a questa decisione a causa di visioni differenti tra i due gruppi circa sviluppi e investimenti di uno dei più importanti giornali on line siciliani.

Tali divergenze pare abbiamo portato i due gruppi verso la decisione di porre in liquidazione proprio la società che era stata costituita nel 2012 per rilanciare il giornale fondato da Francesco Foresta.

A confermare questa lettura dei fatti è un passaggio di una intervista rilasciata dal Presidente del Palermo Calcio e uomo di riferimento della Damir al Sole 24 ore e pubblicata nell’inserto Sud oggi in edicola.

A margine del ‘progetto Palermo’ il giornalista domanda a Mirri proprio dell’esperienza editoriale con Live Sicilia ed il presidente rosa non usa mezzi termini nel confermare la situazione “Noi abbiamo una quota di partecipazione del 25% (in LiveSicilia ndr) – dice Mirri al Sole – il giornale è in difficoltà e meriterebbe un diverso rilancio. O usciamo noi o esce Alessi”

Dunque l’asta potrebbe segnare uno spartiacque importante. Il prezzo di base e offerta minima è di 520.000 euro. Il rilancio in caso di gara sarà in tagli da 20.000 euro.

Il termine di presentazione per le offerte è il 16 dicembre di quest’anno alle ore 10.00 presso lo studio del notaio Fabio Gattuso in via XII Gennaio 7 a Palermo. Il deposito cauzione è del 20% del prezzo offerto. Le buste saranno aperte il 17 dicembre alle 10.

L’altro 50% che non è stato posto all’asta appartiene alla società Novantacento srl società editrice dei mensili S e I Love Sicilia. Livesicilia è stato fondato nel 2009.