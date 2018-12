l'iniziativa "un pasto per chi non ha un posto" di confesercenti sicilia

Un antipasto a base di street food tra panelle, crocché e milza, per regalare un sorriso agli ospiti della Missione di Biagio Conte a Palermo.

A servirlo, venerdì 28 dicembre, sarà lo street food chef palermitano Nino ‘u Ballerino, che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa “Un pasto per chi non ha un posto” a cura di Confesercenti Sicilia.

“Sono felice di incontrare i meno fortunati – afferma Nino – e di contribuire, con un piccolo gesto solidale, ad allietare le festività in corso”.

L’offerta di cibo di strada agli indigenti della Missione non è certo l’unica iniziativa solidale che ha visto il meusaro di corso Olivuzza all’opera negli ultimi giorni: tre le più significative, la visita ai detenuti della Casa Circondariale “Luigi Bodenza” di Enna.