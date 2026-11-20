È bufera nel centrodestra siciliano dopo le indiscrezioni sul vertice romano di Forza Italia che avrebbe messo sul tavolo la candidatura di Giorgio Mulè per la presidenza della Regione, scavalcando l’attuale governatore Renato Schifani. A intervenire a gamba tesa sulla vicenda è il leader del Movimento per l’Autonomia (Mpa) ed ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo, che in un’intervista rilasciata oggi a la Repubblica Palermo prende le difese dell’inquilino di Palazzo d’Orléans e mette in discussione lo stesso patto federativo con gli azzurri.

Il retroscena e la difesa del governatore

Secondo quanto ricostruito da Lombardo, le decisioni sul futuro della guida della Regione sarebbero state prese a Roma in un incontro al quale non ha partecipato alcun esponente siciliano di Forza Italia, né il commissario regionale Nino Minardo, né tantomeno lo stesso Schifani. Un metodo definito “sconvolgente” dal leader autonomista, che sottolinea il peso istituzionale e politico del presidente della Regione.

“Un manipolo di persone ha deciso, per giunta a sua insaputa, delle sorti del presidente Schifani”, denuncia Lombardo. “Dico che è sconvolgente perché si tratta non solo dell’ex presidente del Senato e dell’attuale presidente della Regione. Schifani è anche il presidente del consiglio nazionale di Forza Italia, fa parte dei vertici del partito. Significherebbe che la classe dirigente nazionale non ha più alcun limite”.

Il colloquio diretto e l’ipotesi dimissioni

Lombardo rivela inoltre di aver avuto un contatto diretto con il governatore subito dopo la diffusione delle voci sul vertice nazionale, confermando la totale estraneità di Schifani rispetto a quelle manovre: “Sì, l’ho sentito e ho avuto la netta sensazione che non ne sapesse nulla”.

Nonostante lo strappo consumato a Roma e l’umiliazione politica denunciata dal leader dell’Mpa, lo scenario di un passo indietro da parte del presidente della Regione viene però escluso. Alla domanda su possibili dimissioni di Schifani, Lombardo risponde con nettezza: “Schifani è una persona che non si lascia andare ad improvvisazioni, che riflette. Non credo che pensi alle dimissioni”.

Il nodo della coalizione

L’intervista segna anche un punto di rottura nei rapporti tra gli autonomisti e i forzisti. Lombardo parla apertamente di una “Sicilia commissariata da Roma” e gela gli alleati parlando al passato del rapporto federativo con Forza Italia (“o forse, a questo punto, dovrei dire che avevamo questo rapporto”). Nessuna preclusione personale verso Giorgio Mulè, giudicato “un grande comunicatore” e “un politico in gamba”, ma una bocciatura totale del metodo utilizzato dai vertici nazionali, le cui smentite vengono lette da Lombardo “più che altro come una conferma”. La decisione finale dell’Mpa sul candidato della coalizione arriverà, conclude l’ex governatore, tra Natale e Capodanno.