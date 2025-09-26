L’oratorio San Casimiro Re di Polonia di Alessandro Scarlatti torna a rivivere dopo oltre 300 anni, per la stagione dell’associazione MusicaMente di Palermo. Il concerto è in programma il prossimo 27 settembre, alle 19.30, alla chiesa Santa Maria di Valverde. Insieme i soprani Valeria la Grotta, Anastasia Terranova e Debora Troìa, il contralto
Aurora Bruno e il tenore Luca Dordolo. Comporranno l’Arianna Art Ensemble: Valerio Losito (violino),
Raffaele Nicoletti (violino), Gabriele Politi (viola), Andrea Rigano (violoncello), Lamberto Nigro (contrabbasso),
Paolo Rigano (arciliuto), Cinzia Guarino (clavicembalo). Dirige Fabio Ciulla.
Luogo: chiesa Santa Maria di Valverde
Tipo evento: Concerto
Data Inizio: 27/09/2025
Data Fine: 27/09/2025
Ora: 19:30
Prezzo: 0.00
Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.
Commenta con Facebook