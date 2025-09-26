L’oratorio San Casimiro Re di Polonia di Alessandro Scarlatti torna a rivivere dopo oltre 300 anni, per la stagione dell’associazione MusicaMente di Palermo. Il concerto è in programma il prossimo 27 settembre, alle 19.30, alla chiesa Santa Maria di Valverde. Insieme i soprani Valeria la Grotta, Anastasia Terranova e Debora Troìa, il contralto

Aurora Bruno e il tenore Luca Dordolo. Comporranno l’Arianna Art Ensemble: Valerio Losito (violino),

Raffaele Nicoletti (violino), Gabriele Politi (viola), Andrea Rigano (violoncello), Lamberto Nigro (contrabbasso),

Paolo Rigano (arciliuto), Cinzia Guarino (clavicembalo). Dirige Fabio Ciulla.

Luogo: chiesa Santa Maria di Valverde

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:30

Prezzo: 0.00

