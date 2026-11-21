Una doppia boccata d’ossigeno per i giovani laureati che scelgono di completare la propria formazione specialistica nell’Isola o che scelgono di costruire il proprio futuro rimanendo qui. Dopo il via libera al prestito d’onore fino a 10mila euro a tasso zero per gli studenti universitari, la Regione Siciliana mette sul piatto altri 2,7 milioni di euro per finanziare complessivamente 437 borse di studio destinate agli iscritti alle scuole di specializzazione di fisica, veterinaria, farmacia e odontoiatria.

Il decreto di riparto dei fondi, già pubblicato dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, assegna le somme ai tre atenei pubblici dell’Isola per l’anno accademico 2025-2026, suddividendole in proporzione al numero effettivo degli specializzandi.

La ripartizione tra gli atenei: Messina fa la parte del leone

La fetta più consistente dello stanziamento regionale va allo Stretto, mentre Palermo e Catania ricevono la stessa identica dotazione:

Università di Messina: ottiene 2,1 milioni di euro per coprire 337 borse di studio.

Università di Palermo: riceve 314mila euro per finanziare 50 borse.

Università di Catania: ottiene anch’essa 314mila euro per altrettante 50 borse.

Turano: “Investiamo per trattenere i giovani talenti nell’Isola”

Un doppio binario, tra sostegno al percorso di laurea e incentivi post-laurea, pensato per arginare la fuga di cervelli. “Continuiamo a investire sul merito e sul futuro della Sicilia – afferma l’assessore Mimmo Turano –. Anche quest’anno con fondi regionali abbiamo destinato alle università le risorse per consentire agli studenti di proseguire gli studi”.

“Il governo Schifani – conclude l’esponente dell’esecutivo regionale – continua a lavorare, come sempre, per trattenere i giovani talenti nell’Isola e creare le condizioni per consentire a professionisti altamente qualificati di mettere a disposizione della propria terra le competenze acquisite”.

Il riparto delle 437 borse di studio in sintesi