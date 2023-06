Lotta all’abusivismo commerciale e alla malamovida a Palermo. Polizia di Stato e carabinieri hanno controllato per tutta la scorsa notte la zona delle Vucciria.

La Vucciria presa d’assedio dalle forze dell’ordine

Diversi abusivi che vendevano alcolici e bevande sono stati multati con sanzioni per quasi 7 mila euro. Sequestrati tre banconi installati per strada senza alcuna autorizzazione.

I controlli sono stati eseguiti in piazza Caracciolo, in via Coltellieri e in piazza San Domenico. Ai controlli hanno preso parte anche gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco. I servizi straordinari di controllo del territorio continueranno nelle prossime settimane.

Il blitz durato per quasi tutta la notte

Da ieri sera fino a tardo orario notturno, alla Vucciria è stato realizzato l’ennesimo servizio di controllo straordinario che ha avuto come obiettivo il contrasto dell’abusivismo commerciale e, più nello specifico, della somministrazione irregolare di alcolici ad opera di soggetti privi di autorizzazione.

I controlli in piazza Caracciolo e vie limitrofe, per accertare della presenza ed eventuale sgombero di manufatti presenti su suolo pubblico, solitamente funzionali alla somministrazione di alimenti e bevande, i cui titolari sono, sovente, privi di autorizzazione.

Quartiere blindato

L’intera area è stata circondata, a partire dalla via Roma, è stata, inoltre, effettuata allo scopo di dare visibilità alla presenza dei mezzi di polizia incolonnati e prevenire turbative alla sede stradale.

Nel corso del servizio, in una località notoriamente frequentata da giovani, le Forze dell’Ordine hanno preventivamente presidiato l’accesso all’epicentro della Vucciria, su più fronti, in particolare per evitare la fuga degli abusivi. Sia tali luoghi di accesso che le vie principali del quartiere come piazza Caracciolo, in attesa dell’arrivo dei banconi per la somministrazione di bevande alcoliche, sono stati presidiati e monitorati dai poliziotti e carabinieri, in abiti “civili”, fintisi frequentatori interessati alla movida.

L’effetto degli ‘infiltrati’

Tale scelta operativa si è rivelata efficace, infatti, appena hanno visto le forze dell’ordine, molti abusivi sono fuggiti lungo la via Coltellieri, uno dei luoghi preventivamente presidiato.

Si è proceduto quindi al sequestro amministrativo di 4 banconi ed alla contestazione di illeciti amministrativi nei confronti di 3 cittadini, per un ammontare complessivo di euro 6.927,00

L’operazione di controllo è proseguita fino a tarda notte al fine di scoraggiare l’eventuale reinstallazione di ulteriori abusivi. I servizi straordinari di controllo del territorio continueranno nelle prossime settimane

