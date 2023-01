Sono Roma e il lazio a farla da padroni fra le vincite della Lotteria Italia 2022 la cui estrazione finale si è, come sempre, il 6 gennaio. Ma il primo premio da 5 milioni di euro è andato alla città di Bologna dove è stato venduto il biglietto Serie D 271862. Poi spazio a Roma e provincia. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie L 486158 venduto a Roma. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto Serie L 349605 venduto a Fonte Nuova, in provincia di Roma. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando E 004737 venduto a Roma. L’ultimo premio di prima categoria, il quinto, da 1 milione di euro va al tagliando L 492408 venduto a Parma.

50mila euro vinte a Palermo

A Palermo festeggia un solo giocatore che vince 50mila euro. si tratta di uno dei dieci premi di seconda categoria che sono stati assegnati, uno dei quali venduto proprio a Palermo. Crescono, invece, i premi di terza categoria che quest’anno sono 30 in più e arrivano a 180. Premi anche ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 111.000 euro.

Tutti i biglietti vincenti di seconda categoria

D 367432 venduto a Palermo

F 328148 venduto a MONTE SAN SAVINO (AR)

P 005315 venduto a TORTORETO (TE)

A 265781 venduto a PARMA

O 309242 venduto a MEDESANO (PR)

B 197669 venduto a BENEVENTO

D 229592 venduto a JESI (AN)

C 442658 venduto a CAORLE (VE)

D 357293 venduto a FROSINONE (FR)

D 054762 venduto a VALLATA (AV)

Le vincite rispecchiano l’andamento delle vendite

In totale quest’anno i biglietti venduti sono stati 6.013.665, circa 400 mila in meno rispetto allo scorso anno quando il concorso aveva registrato un segnale di ripresa. Quest’anno c’è stata poi anche un’impennata della vendita dei biglietti online, una pratica sempre più diffusa anche per un concorso dalla tradizione storica. I tagliandi staccati in rete sono stati 101.445, circa 27 mila in più rispetto allo scorso anno.

Roma e il Lazio hanno fatto registrare il picco delle vendite. un biglietto su sei è stato acquistato nell’area metropolitana della capitale

Sicilia in calo

Dati in calo per le vendite, invece in Sicilia: il totale riporta Agipronews, è stato di 304.600 tagliandi, il 7,8% in meno rispetto all’anno scorso. A livello provinciale il primato va ancora una volta alla provincia di Palermo, con 92.400 biglietti (-9,4%); Catania segue con un totale di 68.620 (-6,3%), e sul podio finisce anche Messina, a 41.100 (-12,6%). Quarto posto per Trapani (24.740, -4,6%), poi Agrigento (21.280, -3,6%) e Siracusa (18.100, -16,5%). In calo anche il dato relativo a Ragusa che chiude con 15.100 biglietti e un -3,7%, in controtendenza Enna, stabile con 11.800 (+0,7%) e Caltanissetta con 11.460 tagliandi e un incremento del 2,9%.