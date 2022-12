Il Lotto in Sicilia porta vincite per oltre 169mila euro. Vincite anche al 10eLotto per 32.500 euro. Così l’isola si riscopre fortunata.

Quasi 170 mila euro al gioco del Lotto

Il Lotto premia la Sicilia con vincite per oltre 169mila euro. Come riporta Agipronews, la più alta è stata centrata a Cefalù, in provincia di Palermo, dove un fortunato giocatore ha conquistato 124.750 euro.

Festa anche nell’Agrigentino

Si festeggia anche a Ravanusa, in provincia di Agrigento, con un terno secco da 45mila euro (10-18-72 sulla ruota di Palermo). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 992 milioni da inizio anno.

Sicilia fortunata anche al 10eLotto

Come riporta Agipronews, la più alta vincita al 10elotto è stata centrata ad Assoro, in provincia di Enna, dove è stato realizzato un 6 Oro da 25mila euro, seguito da un altro 6 Oro da 7.500 euro a Sciacca, in provincia di Agrigento. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,4 miliardi da inizio anno.

Le vincite al SuperEnalotto

Nei giorni scorsi vincite anche al Superenalotto tra il Palermitano e il Ragusano. Nel concorso del 24 novembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 43.256,20 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di via Principe Scordia 176 a Palermo, mentre la seconda è stata registrata presso il tabacchi di via Livatino 19/A a Comiso, in provincia di Ragusa.

Altre vincite sull’isola nei giorni scorsi

La Sicilia fu ancora una volta baciata dalla dea bendata, inanellando altre vincite sia al Lotto che al Superenalotto nei primi giorni di questo mese di novembre. In totale le vincite arrivarono a circa 85 mila euro. A Falcone, in provincia di Messina, sono stati vinti 23.750 euro, mentre ad Agrigento sono stati vinti 22.500 euro. Ancora nel concorso dell’8 novembre venne centrato un “5” del valore di 40.567,89 euro. La giocata vincente fu convalidata in quel caso nella tabaccheria di via Vittorio Emanuele 492 a Catania. Appena un paio di giorni prima c’era stata una nuova doppietta in Sicilia al gioco del Lotto che aveva portato sull’isola la cifra di 21 mila euro grazie a due vincite, una in provincia di Catania e un’altra in provincia di Palermo.