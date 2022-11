IN PALIO 301 MILIONI

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, sabato 5 novembre 2022. Si insegue la sestina vincente dal 22 maggio dello scorso anno e intanto, estrazione dopo estrazione, il Jackpot di SuperEnalotto a disposizione per il concorso di sabato 5 novembre ha raggiunto un montepremi pari a ben 301 milioni di euro.

Estrazioni Superenalotto, è il record assoluto

Si tratta di un record assoluto, che ha già superato abbondantemente il precedente primato di 209,1 milioni di euro vinti a Lodi il 13 agosto 2019 con una giocata di soli 2 euro. Questa la classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto: 1) 209,1 milioni di euro il 13/08/2019 – Lodi (LO) 2) 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 – Bacheca dei Sistemi – 70 quote 3) 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 – Vibo Valentia (VV) 4) 156,2 milioni di euro il 22/05/2021 – Montappone (FM) 5) 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 – Bagnone (MS) 6) 139 milioni di euro il 09/02/2010 – Parma (PR) e Pistoia (PT) 7) 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 – Caltanissetta (CL) 8) 100,7 milioni di euro il 23/10/2008 – Catania (CT) 9) 94,8 milioni di euro il 19/05/2012 – Catania (CT) 10) 93,7 milioni di euro il 25/02/2017 – Mestrino (PD).

Estrazione SuperEnalotto, cosa si potrebbe comprare

Cifre da capogiro che fanno sembrare briciole il precedente record, i 209 milioni di euro vinti il 13 agosto 2019 a Lodi. Il sogno degli italiani resta sempre lo stesso, quello di sistemare i conti in casa, pensare alla famiglia, agli amici ma anche alla

beneficenza. Nella lista dei desideri c’è, però, anche quello di regalarsi qualche “sfizio”. Basti pensare che con i 300 milioni

in palio domani si può comprare l’isola più costosa del mondo, quella di RangYai in Thailandia, in vendita a 160 milioni i dollari. Oppure, per celebrare l’Halloween appena trascorso, si potrebbe optare per Pumpkin Key, un’isola privata delle Florida Keys, in vendita ad ‘appenà, si fa per dire, 95 milioni di dollari.