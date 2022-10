caccia al fortunato

La dea bendata bacia Palermo con una vincita importante. È successo nell’ultimo concorso del Superenalotto. Il fortunato vincitore si è infatti giudicato 135 mila euro dopo una giocata effettuata nella tabaccheria Mannino, in piazza Leoni, al civico 42.

Vinci 135 mila euro

Il cliente fortunato ha vinto con tre “4 Stella” e quattro “3 Stella”. Una combinazione che ha permesso al giocatore di assicurarsi l’importante cifra di 135 mila euro.

Così la Sicilia torna a festeggiare con il SuperEnalotto. L’ultima vincita era avvenuta nel concorso del 15 settembre, quando sono stati centrati due “5” del valore di 32.819,73 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di via Filippo Turati 23 a Caltanissetta mentre la seconda è stata registrata presso il tabacchi di corso Italia 173 a Carini, in provincia di Palermo.

Ai primi di settembre un altro “5” ricco

La Sicilia di recente era stata premiata dal SuperEnalotto, esattamente nel concorso del 3 settembre quando fu centrato un “5” da 52 mila euro. La giocata vincente venne convalidata presso il punto vendita Scommettiamo, in via Mazzini 62 a Palermo. Anche nei giorni scorsi la Sicilia è tornata a sorridere con il SuperEnalotto: nel concorso del 30 agosto sono stati centrati quattro “5” del valore di 15.547,82 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di viale Sicilia 114/116 a Caltanissetta mentre l’altra è stata registrata nel tabacchi di via Alessandro La Marmora 2 a Palermo. Le ultime due, invece, sono state convalidate rispettivamente nel bar di piazza Umberto I 7 Burgio, in provincia di Agrigento, e nel tabacchi di via Vittorio Emanuele 152 a Sciacca, sempre in provincia di Agrigento.

Il 27 agosto altre vincite

La Sicilia aveva già festeggiato sempre con il SuperEnalotto nel concorso del 27 agosto scorso. In quel caso a essere stati centrati tre “5” del valore di 15.547,82 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Policastrelli 196 a Milazzo, in provincia di Messina, mentre le altre due sono state registrate nel tabacchi di via Libertà 145 a Giarre, in provincia di Catania.