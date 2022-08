le vincite

La Sicilia torna a sorridere con il SuperEnalotto: nel concorso del 27 agosto, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre “5” del valore di 15.547,82 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Policastrelli 196 a Milazzo, in provincia di Messina, mentre le altre due sono state registrate nel tabacchi di via Libertà 145 a Giarre, in provincia di Catania. Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 262,2 milioni di euro, record nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta euro.

Sicilia fortunata anche nell’ultimo concorso del Lotto

Un fortunato giocatore ha centrato la vincita più alta da oltre 92mila euro, mentre a Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, sono stati vinti altri 23.750 euro, per un totale di 116mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 687,8 milioni dall’inizio dell’anno.

Vinti 110 mila euro al 10eLotto

Nei giorni scorsi due vincite per un totale di 110 mila euro. La più alta è stata centrata a Lentini, in provincia di Siracusa dove un fortunato giocatore ha centrato un 6 Doppio Oro da 60 mila euro. A Cesaro, in provincia di Messina, è stato invece realizzato un 9 Oro da 50 mila euro.

Un milione a Marsala

Vincita record a Marsala. Un uomo di 70 anni ha vinto un milione di euro con una giocata da 2 euro al 10eLotto. Il colpaccio è avvenuto in una ricevitoria-tabacchi alla periferia della città, la numero 39 di contrada Madonna dell’Alto Oliva. Il titolare Mario Gerardi ha raccontato: “Ad un certo punto, dopo avere effettuato la giocata, l’uomo è sbiancato in viso. Non credeva di aver centrato tutti i dieci numeri. La vincita di un milione di euro è un vero record. Per la prima volta, in Italia, si verifica l’estrazione di tutti i dieci numeri. C’erano state vincite con nove numeri, ma mai con dieci e siamo felici che sia avvenuto nella nostra attività. Siamo felici per chi ha vinto, una bravissima persona che giocava da tempo sempre gli stessi suoi numeri. Speriamo che si ricordi di noi”. La vincita rappresenta un record in Italia perché è la prima volta che avviene l’estrazione di tutti e dieci i numeri.