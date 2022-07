La fortuna bacia il Palermitano

Il 10eLotto premia la Sicilia e a Termini Imerese, come riporta Agipronews, è stato centrato un 8 Oro da 30mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2 miliardi da inizio anno.

Ancora vincite in Sicilia

Nel concorso del 16 luglio del Superenalotto è stato centrato un “5” del valore di 57.601,16 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel bar di corso Umberto 13 a Castrofilippo, in provincia di Agrigento.

Il mese scorso altre vincite

La Sicilia già era tornata a sorridere con il SuperEnalotto nello scorso mese di giugno. Nel concorso del 18 giugno scorso sono stati centrati quattro “5” del valore di 22.590,03 euro. La prima giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Nazionale 630 a Rometta, in provincia di Messina, mentre la seconda è stata registrata nel tabacchi di via Libertà 136 a Santa Domenica Vittoria, sempre nel Messinese.

Le altre due vincite nell’Agrigentino e Palermitano

Le altre due, invece, sono state centrate rispettivamente nella tabaccheria di via Verona 19/A a Sciacca, in provincia di Agrigento, e nel tabacchi di piazza Umberto I, 32 a Termini Imerese, in provincia di Palermo.

Anche il 10eLotto porta fortuna

Sono state inoltre ben 6 le ulteriori vincite in Sicilia sempre il mese scorso grazie al Lotto e 10eLotto. In totale oltre 100 mila euro suddivisi tra i fortunati vincitori. Poker di vincite in Sicilia con il Lotto: a Palermo è stata centrata una vincita da 25.350 euro, mentre in provincia, a San Giuseppe Jato, sono stati vinti altri 23mila euro. Doppietta a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina con due vincite gemelle da 23.650 euro l’una, che portano il bottino totale della regione a oltre 95mila euro.