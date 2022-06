Vincite nel Palermitano, Messinese, Ragusano e nisseno

Sono ben 6 le vincite in Sicilia in questo week-end trascorso grazie al Lotto e 10eLotto. In totale oltre 100 mila euro suddivisi tra i fortunati vincitori.

Le vincite con il Lotto

Poker di vincite in Sicilia con il Lotto: a Palermo è stata centrata una vincita da 25.350 euro, mentre in provincia, a San Giuseppe Jato, sono stati vinti altri 23mila euro. Doppietta a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, riporta Agipronews, con due vincite gemelle da 23.650 euro l’una, che portano il bottino totale della regione a oltre 95mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 502,5 milioni dall’inizio dell’anno.

10eLotto, doppietta in Sicilia

Doppietta al 10eLotto in Sicilia: a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, riporta sempre Agipronews, si festeggia una vincita da 20mila euro, mentre a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, è stato centrato un 6 “Doppio Oro” da 9mila euro, per un bottino totale di 29mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,7 miliardi dall’inizio dell’anno.

L’ultima doppietta nel Trapanese

Appena qualche giorno fa c’era stata una doppietta al Lotto in Sicilia, ed esattamente in provincia di Trapani dove sono state centrate due vincite da 12.500 euro ciascuna, per un totale di 25mila euro. Ultimamente la dea bendata ha baciato più volte la Sicilia. Nel concorso del 9 giugno del SuperEnalotto era stato centrato un “5” da 25.073,74 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di piazza Montegrappa 18 a Palermo. Un’altra vincita si è registrata ancora a Palermo il 9 giugno e riguarda il gioco del Lotto dove è stata centrata una vincita di 22.500 euro con un terno secco (3-6-35) sulla ruota di Palermo, grazie a una giocata da 5 euro.

Vince un milione di euro giocandone due a Partinico

Grande festa poi a Partinico, nel Palermitano, proprio nei giorni scorsi. Un fortunato ha giocato appena due euro vincendo ben un milione di euro. La vincita è avvenuta al gioco del Million Day che è una lotteria che si basa sull’estrazione di 5 numeri compresi tra 1 e 55. Per partecipare i giocatori devono compilare una schedina, anche online, o comunicando in ricevitoria i numeri da giocare, come nel caso del fortunato di Partinico. La vincita dipende da quanti numeri sono stati indovinati: con 5 numeri indovinati si vince appunto 1 milione di euro.