la dea bendata ha baciato palermo e partinico

La dea bendata continua a baciare la Sicilia e quella di ieri è stata una giornata davvero fortunata a Palermo.

SuperEnalotto, a Palermo centrato un 5 da 25mila euro

Nel concorso del 9 giugno del SuperEnalotto, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 25.073,74 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di piazza Montegrappa 18 a Palermo.

Il Jackpot del SuperEnalotto continua a crescere, in palio 219,3 milioni di euro

Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 219,3 milioni di euro, la cifra più alta mai raggiunta nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.

Lotto, ancora a Palermo vinti 22.500 euro

Un’altra vincita si è registrata ancora a Palermo e riguarda il gioco del Lotto. Come riporta Agipronews, nel capoluogo siciliano è stata centrata una vincita di 22.500 euro con un terno secco (3-6-35) sulla ruota di Palermo, grazie a una giocata da 5 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 473 milioni da inizio anno. È arrivata a Bari la vincita più importante nell’ultimo concorso del Lotto. Nel capoluogo pugliese, riporta ancora Agipronews, con l’estrazione di giovedì 9 giugno sono stati vinti 62.500 euro grazie a una giocata di quattro numeri (49-60-66-89) sulla ruota di Bari, del valore di soli due euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 473 milioni da inizio anno.

Vince un milione di euro giocandone due a Partinico

Qualcuno, che è definibile fortunatissimo, sta senza dubbio festeggiano a Partinico. Gioca due euro e vince ben un milione di euro, accade nel paese alle porte di Palermo, dove si è aperta la “caccia” al fortunato vincitore o alla fortunata vincitrice della somma. La vincita al Million Day.

La vittoria risale al 7 giugno. Il Million Day è una lotteria che si basa sull’estrazione di 5 numeri compresi tra 1 e 55. Per partecipare i giocatori devono compilare una schedina, anche online, o comunicando in ricevitoria i numeri da giocare, come nel caso del fortunato di Partinico. La vincita dipende da quanti numeri sono stati indovinati: con 5 numeri indovinati si vince 1 milione di euro; con 4 numeri indovinati si vincono 1.000 euro; con 3 numeri indovinati si vincono 50 euro: con 2 numeri indovinati si vincono 2 euro.

La schedina compilata in una ricevitoria di via Genova

Non si sa chi sia il fortunato ma la certezza però è che ha vinto un milione di euro. “La vittoria risale al 7 giugno – racconta Antonio Pellitteri, titolare della ricevitoria di via Genova dove è stata compilata la schedina fortunata -. Il giorno dopo abbiamo visto la ricevuta stampando il bollettino, ma non sappiamo chi sia il vincitore. Ci auguriamo faccia buon uso di quei soldi”.