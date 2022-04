Centrati due 9 Oro da 50mila euro ciascuno

Il 10eLotto premia la Sicilia: come riporta Agipronews, a Palermo sono stati realizzati due 9 Oro da 50mila euro ciascuno, per un bottino totale di 100mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,2 miliardi da inizio anno.

Vincita al Lotto Catania ed in provincia di Palermo

La Sicilia cala la doppietta anche al Lotto grazie a due vincite. Lo riporta sempre Agipronews. A Catania si festeggia con un colpo da 12.500 euro mentre a Santa Flavia, in provincia di Palermo, è stata centrata una vincita da oltre 10mila euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 326 milioni da inizio anno.

Precedenti recenti, a marzo un 8 Oro da 30mila euro a Messina

Nelle settimane scorse, il 10eLotto ha premiato l’isola con vincite complessive per oltre 56mila euro. La più alta, riporta Agipronews, arriva da Messina, con un 8 Oro da 30mila euro. A Erice, in provincia di Trapani, è stato messo a segno un 9 da 20mila euro. Conclude il tris siciliano un 6 Oro da 6.250 euro realizzato ancora a Messina. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,4 milioni di euro per un totale di oltre 847,7 milioni da inizio anno.

Nei giorni precedenti un giocatore di Siracusa, riporta Agipronews, ha vinto oltre 13mila euro grazie a quattro terni e una quaterna sulla ruota di Palermo. A Gaggi, in provincia di Messina, sono stati realizzati tre ambi e un terno, sempre sulla ruota di Palermo, per un totale di 9.750 euro.

Vinti due milioni al Gratta e vinci

Due milioni di euro con un biglietto da 20 euro. La fortuna arriva a Belpasso, nel Catanese, dove è stato comprato un biglietto “Il Miliardario Maxi” nel centro commerciale Etnapolis. Ora nel centro in provincia di catania è caccia al vincitore che fino a ora è rimasto anonimo.