Anche con il 10 e lotto un’importante gioia

Sono due le super vincite al Lotto centrate in Sicilia, una da 9.750 euro a Palermo e un terno secco (23-29-55 sulla ruota siciliana) da 9.000 euro a Carini, in provincia, per un totale, riporta Agipronews, di oltre 18mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 250,1 milioni dall’inizio dell’anno.

10eLotto, un “8 Oro” da 30mila euro

Anche il 10eLotto ha premiato la Sicilia: come riporta sempre Agipronews, un “8 Oro” da 30mila euro è stato centrato a Collesano, in provincia di Palermo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 919 milioni dall’inizio dell’anno.

Qualche giorno fa addirittura la “tripletta”

Appena qualche giorno fa il 10eLotto aveva premiato la Sicilia con vincite complessive per oltre 56mila euro. La più alta arrivava da Messina, con un “8 Oro” da 30mila euro. A Erice, in provincia di Trapani, è stato messo a segno un 9 da 20mila euro. Conclude il tris siciliano un “6 Oro” da 6.250 euro realizzato ancora a Messina. Nei giorni scorsi, poi, un giocatore di Siracusa ha vinto oltre 13mila euro grazie a quattro terni e una quaterna sulla ruota di Palermo. A Gaggi, in provincia di Messina, sono stati realizzati tre ambi e un terno, sempre sulla ruota di Palermo, per un totale di 9.750 euro.

Vinti due milioni al Gratta e vinci

Due milioni di euro con un biglietto da 20 euro. La fortuna è arrivata a Belpasso, nel catanese, dove è stato comprato un biglietto “Il Miliardario Maxi” nel centro commerciale Etnapolis. Ora nel centro in provincia di Catania è caccia al vincitore che fino a ora è rimasto anonimo. “Iniziamo la settimana – si leggeva in un post su facebook dello stesso centro commerciale che ha anche pubblicato una copia del biglietto vincente – con una notizia che ci ha resi davvero felicissimi. In questi giorni di profonda tensione a causa della guerra tra Russia ed Ucraina che sta incessantemente continuando e con i casi di positività al Covid che stentano a diminuire, una combinazione vincente e stratosferica che nessuno dimenticherà facilmente è stata riscontrata in un gratta e vinci che è stato acquistato in questa nostra struttura. Una giornata memorabile, splendida per questa persona residente nella cittadina di Belpasso che starà già certamente festeggiando e a cui anche noi ci uniamo per farle tanti auguri”.